台釋善意 恢復兩岸10直航點 另將開放13包機航點

台灣旅客正準備搭機飛往上海；台陸委會9日宣恢復飛中國的十個航點。(記者黃仲明／攝影)

台灣陸委會9日宣布，自3月10日起恢復開放十個兩岸空運客運直航點，並預告將開放中國13個包機航點，以及將在清明節前恢復「小三通」客運中轉；台灣行政院長陳建仁表示，盼在此恢復航點基礎上，逐步增加雙方善意和良性互動。

台方規畫開放十個定期航班航點，分別為深圳、廣州、南京、重慶、杭州、福州、青島、武漢、寧波、鄭州。另對評估有需求但尚無條件恢復定期航班的航點，暫規畫得申請包機，包括瀋陽、無錫、海口、長沙、西安、濟南、合肥、南昌、天津、溫州、大連、桂林、徐州13個航點；將在公布執行細節後實施。

台灣陸委會副主委詹志宏透露，政策上已確定將於清明節前開放「小三通」客運中轉，下周公布執行細節及配套作業。

對於為何開放這十個航點，詹志宏說，這是在現行五航點持續執行及疫情 風險可控下，依商務交流旅運優先、台商密集地區優先、航點區域逐步擴大、雙方業者營運量能及航班衡平等原則進行評估。他說，蔡英文 總統去年國慶講話指示，邊境 解封後逐步恢復兩岸健康有序的交流。

台方恢復開放十個航點後，兩岸每周直航航權班次為209班，台方110班，中方99班。相較中方之前建議的16個航點，台方未選航點為哈爾濱，改列包機航點為無錫、合肥、長沙、海口、西安、瀋陽，另暫只開放包機申請航點為天津、溫州、濟南、桂林、徐州、大連、南昌。

對於台灣宣布10日起恢復部分兩岸直航航點，中國國台辦發言人馬曉光9日表示，台灣陸委會公布恢復兩岸空運、客運航點之規畫，符合全面恢復兩岸空運、客運直航的需要。

馬曉光指出，「要和平、要發展、要交流、要合作」，是兩岸同胞共同心聲。他並肯定，兩岸直航航點恢復，有利兩岸人員往來，促進交流交往。希望台灣方面順應民意，盡快推動兩岸空中直航、海上直航及「小三通」全面正常化，增進兩岸同胞福祉。

台總統府也表示，推動疫後健康有序的兩岸交流是既定政策，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，也是所有人的共同期待；相關機關將持續就恢復各層面交流，包括恢復兩岸空運客運航點等進行評估及規畫。