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最新民調：拜登支持度升至42% 創去年6月以來最高

記者張聲肇／綜合報導
最新聯合民調顯示，拜通膨漸緩與就業強勁之賜，拜登總統的支持度升至42%，達到去年6月以來最高。(Getty Images)
最新聯合民調顯示，拜通膨漸緩與就業強勁之賜，拜登總統的支持度升至42%，達到去年6月以來最高。(Getty Images)

路透／艾普索斯(Reuters/Ipsos)最新聯合民調顯示，拜通膨漸緩與就業強勁之賜，拜登總統的支持度升至42%，達到去年6月以來最高。

拜登的支持率從2021年初就職以後就持續下滑，去年5、6月間跌到36%，此後逐漸攀升，上個月達41%，本周再升到42%。路透說，這項民調誤差率為正負三個百分點。

跟歷屆總統相比，拜登的民意支持度較低。過去幾十年中，像他那樣的支持度長期低迷的不多，僅川普任內(2017-2021年)支持率堪比擬，2017年12月川普支持度還曾掉到33%。

現年80歲的拜登可能會在幾周內宣布競選連任，他9日在費城將提出新的預算案，將為尋求連任鋪路，重點包括保護甚至擴大社會安全網、徵收「富人稅」以便降低聯邦赤字。

他的支持率略往上升的背景是通膨率略見趨緩：1月的年增率降為6.4%。去年6月高達9.1%。

目前拜登政府提出的減免學貸政策在最高法院審理，路透民調顯示，這項政策，就如他本人的施政表現，是黨派意見相差最大的議題。

民主黨人贊同減免學貸的，占81%，共和黨僅29%；同樣比率的民主黨人認可拜登的表現，共和黨人只有10%。

多達84%共和黨人主張嚴格審查從南部邊境進入美國，尋求政治庇護的難民，認為有必要這麼做的民主黨人，只有35%。

只有事關墮胎藥物美服培酮(mifepristone)是否該禁的問題，兩黨選民意見差距沒那麼大。政府已經核准該藥上市，聯邦法院正在審決是否要推翻政府決策，82%民主黨人和53%共和黨人都反對法院干預。

本民調樣本1023名成年人，是從全國各地抽樣出來的代表性選民。

拜登 民調 民主黨

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