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拜登今提預算案 聯邦雇員加薪5.2% 逾40年最大漲幅

編譯陳韻涵／綜合8日電
拜登總統在9日即將公布的新年度預算中提議，替200萬名聯邦雇員加薪5.2%，共和黨人抨擊拜登在通膨高漲之際，仍把政府置於人民之上。圖為共和黨籍眾院議長麥卡錫(左)與擔任眾院預算委員會主席的德州共和黨籍聯邦眾議員阿靈頓(Jodey Arrington)。(美聯社)
拜登總統在9日即將公布的新年度預算中提議，替200萬名聯邦雇員加薪5.2%，共和黨人抨擊拜登在通膨高漲之際，仍把政府置於人民之上。圖為共和黨籍眾院議長麥卡錫(左)與擔任眾院預算委員會主席的德州共和黨籍聯邦眾議員阿靈頓(Jodey Arrington)。(美聯社)

拜登總統在9日即將公布的新年度預算中提議，替200萬名聯邦雇員加薪5.2%，這是自卡特政府1980年以來最大幅度的聯邦雇員薪資增幅；共和黨人抨擊拜登在通膨高漲之際，仍把政府置於人民之上。

拜登的加薪提案預定2024年1月生效，作為拜登提案今年10月1日開始的2024財年預算的重要一環，但極可能無法在共和黨控制的眾院通過。　

針對這波前總統卡特1980年替200萬名聯邦雇員加薪9.1%以來的最大聯邦雇員加薪，白宮官員與預算辦公室(Office of Management and Budget)不予評論，拜登訂於9日說明未來願景以及爭取連任的主軸。

共和黨批：把政府置於人民之上

然而，在聯邦眾院占多數的共和黨議員已表明，反對任何加薪案。

眾院監督問責委員會(House Oversight Committee)主席、共和黨聯邦眾議員柯默(James Comer，肯塔基州)抨擊總統在通膨高漲之際，仍把聯邦官僚置於美國民眾之上。

柯默發給「華盛頓時報」(Washington Times)的聲明寫道，「拜登總統與民主黨的魯莽政府開銷創造歷史性通膨，讓百姓從食品雜貨到能源開銷都增加，如今拜登總統持續確保聯邦雇員的薪資與福利不受通膨影響，卻要拿納稅人的錢來支應，而納稅百姓持續遭受拜登政府通膨政策的傷害」。

聯邦雇員工會與民主黨議員之前推動加薪8.7%，不清楚政府為何最後選擇5.2%的增幅。

代表15萬名聯邦雇員的「全國財政雇員工會」(National Treasury Employees Union)主席瑞爾登(Tony Reardon)表示，拜登的5.2%加薪是「穩固的第一步」，但強調「生活開銷變大，加上前幾年的調薪幅度不足，平均8.7%的調幅比較適切，這樣一來將可協助聯邦機關招募並留住處理重要任務所需的人力」。

拜登選在他與聯邦雇員工會關係緊張之際宣布加薪提案，若與前朝相比，這些工會在拜登政府內享有更多福利，前總統川普經常挨批凍結聯邦人事。

拜登 共和黨 眾院

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