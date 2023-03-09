美國女性52%未婚創紀錄 經濟能力也提高

單身女性愈來愈多，在職場、房屋所有權上的占比率不斷提高。（Getty Images）

調查顯示，美國單身女性不但愈來愈多，而且對經濟的影響也愈來愈大。這些女性不光是一股持續增長的經濟力量，在就業 市場、房屋所有權及大學學位，占的比率也不斷擴大。

根據富國銀行(Wells Fargo) 8日發布的報告，2021年美國女性創下52%未婚的新紀錄。人口普查 局1900年開始追蹤國民的婚姻狀況，當時只有7%女性是單身；僅在過去十年，從未結過婚的女性人數增加了20%，這也大大推高了單身女性的數字。

儘管單身女性能夠找到自己的生活方式，但在薪酬方面仍然受到障礙，尤其是單親媽媽。

富國銀行高級經濟學者、報告的主要撰寫人豪斯(Sarah House)指出，去年未婚女性的收入僅為未婚男性的92%；過去15年，男女出現薪酬差距的問題一直存在，雖然單身女性填補了非常緊張的勞動力市場，但收入仍然低於單身男性。

近半個世紀，女性在經濟的各個方面都取得了長足進步。政府數據指出，多年來入讀大學及畢業的女性人數一直超過男性。 儘管工資較低，但女性也更有可能購買自己的房子。人口普查數據的分析發現，2021年將近1100萬個單身女性擁有自己的住房，而單身男性僅為800萬人。

無論是離婚、分居還是從未結婚的單身女性，由於經濟只能靠自己，因此說明了過去十年，正在工作或正在找工作的單身女性，比率上升了近兩個百分點，經濟的參與度也愈來愈大。

另方面，華爾街 日報指出，美國女性持續重返勞動力市場，在高通膨及利率上升的情況下，有助於推動經濟發展。女性獲得的工作崗位連續4個月多於男性，使她們占據了所有非農工作崗位的49.8% 以上。

但報導也指出，四分之三女性尚未為經濟可能出現的衰退作好準備。