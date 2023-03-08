蓋洛普民調：中國超越俄國成美頭號敵人 好感歷史新低

中美之間緊張情緒，因中國偵察氣球和俄烏戰爭而持續惡化，最新蓋洛普民調 6日顯示，美國人對中國的好感降至歷史新低，中國超過俄國成美國頭號敵人；更有高達三分之二受訪者認為中國經濟軍事實力對美國構成重大威脅。

另方面，根據美聯社的報導，美國過去只把中國當作反美宣傳的一大來源，但近年來發覺中國的反美宣傳手段有「俄國化」的趨勢，企圖暗中干預美國選舉，不斷醜化競爭對手，促使美國各界加大對抗中國「大外宣」的呼聲。

蓋洛普民調從1979年就持續追蹤美國民眾對中國的感受，而美國人對中國人的好感度從2018年達53%之後，就急遽下滑；最新民調更是僅15%受訪者表示對中國有好感，較2022年下降了五個百分點。

這次民調恰巧碰上美中兩國近期關係升溫，包括美國在水域擊落中國偵察氣球，美國擔憂中國要在烏俄戰爭中支持俄羅斯，以及新冠病毒起源，讓美國人對中國不滿情緒高漲。再加上兩黨議員近幾個月來也都紛紛表態對中國的擔憂。

民調指出，僅17%受訪民主黨 人和18%無黨派人士表示對中國有好感，共和黨 人甚至只有6%的受訪人看中國順眼。

對於美國頭號敵人方面，有50%受訪人認為中國是美國頭號敵人；美國的老敵人俄羅斯則是以32%位居第二；曾在2018年被美國人是為頭號敵人的北韓，則是以7%位居第三。

共和黨人更是一面倒，高達76%的認為中國是美國的頭號敵人，且一連三年都有70%的共和黨人，將中國視為頭號敵人；46%的無黨派人士認為中國是頭號敵人。民主黨人則看法不同，53%的受訪者仍將俄羅斯視為頭號敵人。

而美聯社引述美國官方與外部專家報導，一些與中國相關的網路客利用人工智能製作的假消息，以及在社群媒體上刊登汙衊性貼文，指出些業餘水準的反美宣傳顯示北京正在擴大對美國的「秘密作業」；在網路上散播反美論調，只是北京「影響力操作」的一步。

美國官員特別關切亞、非、拉美地區國家，因為這些立場搖擺的國家對美中都是重大政經利益所在，它們在美中論述戰爭中的傾向，關係兩國的國際聲望；因此越來越多人認為美國有必要加大反擊中國「大外宣」的力道。

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員克里希那穆提(Raja Krishnamoorthi)是眾院新成立的中國委員會成員；他說，政府該加緊努力，反擊中國的大外宣。

他說，「中共在全世界講美國的壞話，攻擊我們的體制，攻擊我們政府。我們必須反制，因為，終究而言，這對美國不利。」

官員說，俄國的宣傳機器曾兩度明目張膽支持川普選總統，中國2020年雖曾考慮但並未實際干預美國選舉。如今對美宣傳變本加厲，可能因為害怕在其他國家輸掉與美國的論述戰。