我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

班機臨時改降其他機場 乘客沒人管、折磨9小時 西南航空只是道歉

記者張聲肇／綜合報導
西南航空一架班機從巴爾的摩出發時有狀況改降南卡，乘客稱遭 「折磨」九小時。（Getty Images）
西南航空一架班機從巴爾的摩出發時有狀況改降南卡，乘客稱遭 「折磨」九小時。（Getty Images）

原定降落北卡羅來納州洛麗(Raleigh)機場的西南航空3094班機，3日晚離地面僅1350呎時，臨時改改降南卡羅來納州默爾特海灘(Myrtle Beach)機場，乘客說他們遭受 「折磨」長達九小時。

這架滿載乘客從巴爾的摩出發的波音737客機，原定晚上7點起飛，卻任由引擎在地面空轉40分鐘；9點左右，快到洛麗機場時，乘客瑞德(Nicholas Reed)說，打開窗戶都看得到地面了，機翼卻拍打得很厲害，「瘋狂搖晃」，他座位附近有三人開始嘔吐，另一乘客驚慌得昏厥過去。

和女友史潘思(Krys Spence)搭同一班機的瑞德說，「15分鐘後，他們才告訴大家，要轉往默爾特海灘，25分鐘後降落。」當地西南航空職員說，改到那裡降落的原因是「天氣問題造成飛機燃料不足」。

瑞德說，平安降落默爾特機場後，機上乘客又在座位上枯等了兩小時才准下機，到已經關閉、空蕩蕩的機場大廳，「他們不給我們行李，我們也不能出去，有一群人找到一個酒吧，毫不客氣的大飲特飲，因為沒人管。」

西南航空翌日表示，因為洛麗機場天氣不佳，才改到默爾特，「我們派了另一機組人員，另一架飛機，盡速把乘客安全載到最終目的地。」

史潘思說，地面人員告訴乘客，會有另一班飛機來轉載運他們後，機長和組員就走了，「我們都被困在機場，整個機場連一個販賣機都沒有，餐廳當然也關門了。」

凌晨1點過後，「接班」班機終於來到默爾特機場，瑞德說，「清晨4點，我們終於回到洛麗機場，真是恐怖的經驗，西南航空也不給我們餐券什麼的，嘿，我們還是西南的老顧客呢。」

西南航空則說，「造成不便，我們很抱歉，顧客可向我們的客服部門反應。」

機場 南卡羅來納州 北卡羅來納州

上一則

從歷史紀錄看 領先德桑提斯15個百分點 川普提名在望

下一則

親子搭機相鄰坐 僅3家免付費 運輸部擬訂規打擊付費陋習

延伸閱讀

西南航空突改降 乘客怨「折騰9小時」沒人管

西南航空突改降 乘客怨「折騰9小時」沒人管
疫情以來最忙... LAX預計3、4 月春假逾1200萬旅客進出

疫情以來最忙... LAX預計3、4 月春假逾1200萬旅客進出
休城機場餐廳經營權之爭 議會又延議

休城機場餐廳經營權之爭 議會又延議
私密景點╱全美排名前十海灘 南加有兩處

私密景點╱全美排名前十海灘 南加有兩處

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
拜登1日正式提名蘇維思(右)出任勞工部長。(歐新社)

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

2023-03-01 13:26
大學STEM領域的畢業生，工作機會多，收入也比較高。(Getty Images)

不同學科畢業20年後收入差很大 STEM學位多賺數十萬

2023-03-03 05:34

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走