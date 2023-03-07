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攻擊亞特蘭大警局訓練所 23人遭聯邦起訴

編譯陳韻涵／綜合6日電
多達35名的激進分子5日暴力攻擊亞特蘭大警察訓練中心，場面驚險。 (美聯社)
多達35名的激進分子5日暴力攻擊亞特蘭大警察訓練中心，場面驚險。 (美聯社)

聯邦當局6日依國內恐怖主義罪名逮捕並指控5日攻擊亞特蘭大警察訓練中心的23名恐怖分子，其中大多數為美國人，另有兩人分別來自加拿大與法國。

美聯社報導，這群激進分子5日攻擊在亞特蘭大迪卡伯郡(DeKalb County)郊區林地興建的「亞特蘭大公共安全培訓中心」(Atlanta Public Safety Training Center)，展開暴力示威活動。

亞特蘭大警察局長席爾鮑姆(Darin Schierbaum)5日表示，亞特蘭大公共安全訓練中心工地的部分建築設備遭縱火，這是一宗「經過規畫的攻擊事件」。

這座興建中的大樓被反對派人士稱作「警察城」(Cop City)，數月來成為當局與左派抗議人士的衝突點；抗議人士的訴求各不相同，包括反對警察軍事化、保護環境、反對利用捐給警察的資金協助建造訓練中心的企業等。

抗議人士已在此地點集結數月，今年1月抗議期間，26歲的示威青年特蘭(Manuel Esteban Paez Terán)遭警方槍擊身亡。暱稱為「托爾圖吉塔」(Tortuguita)的特蘭，被警方指稱他曾在警察驅逐抗議人士時，開槍打傷一名員警，所幸警察送醫後無大礙；然而，抗議人士質疑警方的說詞。

警方6日表示，23名遭聯邦恐怖罪名起訴的人大多來自美國各州，其中有一名加拿大人和一名法國人。

托爾圖吉塔的親友表示，托爾圖吉塔和其他許多抗議者一樣，致力保護環境，反對耗資9000萬元興建的亞特蘭大公共安全訓練中心；該中心在明尼蘇達州非裔青年佛洛伊德(George Floyd)2020年遭白人警察壓頸身亡後計畫興建，旨在強化警察訓練並加強道德士氣。

反對「警察城」的抗議者囊括傳統的環保人士、自稱為無政府主義者的年輕人；活躍人士利用的「捍衛亞特蘭大森林」(Defend the Atlanta Forest) 社群媒體平台6日推文寫道，被逮捕的23人並非暴戾的叛亂煽動者，而是「和平的音樂會欣賞人士，與抗議毫無瓜葛」。

亞特蘭大警方與聯邦合作，逮捕23名攻擊警方訓練訓中心的激進分子，控以國內恐怖主義...
亞特蘭大警方與聯邦合作，逮捕23名攻擊警方訓練訓中心的激進分子，控以國內恐怖主義罪名。圖為亞城警方公布的嫌犯。(亞特蘭大警局)
多達35名的激進分子5日暴力攻擊亞特蘭大警察訓練中心。圖為警方與工人6日正在恢復...
多達35名的激進分子5日暴力攻擊亞特蘭大警察訓練中心。圖為警方與工人6日正在恢復遭到破壞的中心鐵絲圍籬。(美聯社)

警察 亞特蘭大 加拿大

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