我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

大氣河風暴最快9日襲北加 可能引發山區洪水

紐約州演唱會誤傳槍擊 群眾驚恐踩踏釀2死8傷

編譯俞仲慈／綜合6日電
紐約州羅徹斯特5日晚饒舌演唱會，誤傳槍擊，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推擠和踩踏意外，造成兩死八傷的不幸。圖為演唱會場。(美聯社)
紐約州羅徹斯特5日晚饒舌演唱會，誤傳槍擊，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推擠和踩踏意外，造成兩死八傷的不幸。圖為演唱會場。(美聯社)

紐約州羅徹斯特(Rochester)5日晚舉行的一場饒舌演唱會，散場時因為誤傳槍擊，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推擠和踩踏意外，造成兩人死亡、八人輕重傷的不幸。但警方表示並無開槍事件。

據了解，來自曼菲斯(Memphis)的饒舌歌手GloRilla和Finesse2tymes於5日晚在羅徹斯特軍械庫開唱，不料11時散場時，因為誤傳槍響，引發恐慌，發生人群推擠、踩踏意外。

羅徹斯特警局局長史密斯(David Smith)6日舉行記者會表示。「我們沒有任何證據表明有人在現場開槍或有人被槍殺、刺傷。」

警方證實來自水牛城(Buffalo)、33歲的女子貝爾頓(Rhondesia Belton)送醫不治；至於兩名重傷者分別來自羅徹斯特和雪城(Syracuse)，其中一人在醫院搶救無效後，已經於6日晚間宣告死亡；另外七名輕傷者在接受治療後沒有大礙。

目擊者海茵斯(Ikea Hayes)事後向羅徹斯特電視台(WHEC)表示，當時自己「躺在地上，非常害怕、不斷禱告。」她心有餘悸表示「我看著自己的生活在眼前一閃而過，但我完全不知道發生什麼事。」

史密斯局長表示，雖然沒有確實的槍聲證據，但警方仍在調查導致這起死亡意外的肇事原因，包括「人群規模、開槍聲、胡椒噴霧或其他因素」。

對於這起意外，羅徹斯特市長埃文斯(Malik Evans)表示完全不能接受，並承諾將徹底調查場館經營者是否為收容大量群眾採取必要安全措施，「我們要對昨晚發生的事情，向社會表示負責。」

軍械倉庫建於1905年至1907年，原本供美國陸軍使用，自1990年代後期曾經關閉數年，經過大規模整修後重新開放，並於2005年起舉辦演唱會等各式活動，主場館可容納5000人，去年12月曾接受消防安檢並符合規定。

紐約州羅徹斯特5日晚饒舌演唱會，誤傳槍擊，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推...
紐約州羅徹斯特5日晚饒舌演唱會，誤傳槍擊，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推擠和踩踏意外，造成兩死八傷的不幸。圖為演唱會場。(美聯社)

紐約州 槍擊

上一則

親子搭機相鄰坐 僅3家免付費 運輸部擬訂規打擊付費陋習

下一則

4美公民跨境買藥 捲入墨國幫派槍戰 FBI懸賞5萬元救人

延伸閱讀

威爾史密斯掌摑1年後 諧星洛克脫口秀「公開反擊」

威爾史密斯掌摑1年後 諧星洛克脫口秀「公開反擊」
砸4500萬 民主黨盼紐約奪回眾院多數

砸4500萬 民主黨盼紐約奪回眾院多數
波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路

波特蘭降雪量超預期 數千車主徹夜受困公路
2024喬州初選日提前 可增2.2億收入

2024喬州初選日提前 可增2.2億收入

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
拜登1日正式提名蘇維思(右)出任勞工部長。(歐新社)

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

2023-03-01 13:26
大學STEM領域的畢業生，工作機會多，收入也比較高。(Getty Images)

不同學科畢業20年後收入差很大 STEM學位多賺數十萬

2023-03-03 05:34

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了

想要補充保健食品 營養專家：這6種足夠了
上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分
善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」

善用這5款應用程式 睡覺時也能賺取「被動收入」
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走