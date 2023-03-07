紐約州演唱會誤傳槍擊 群眾驚恐踩踏釀2死8傷

紐約州羅徹斯特5日晚饒舌演唱會，誤傳槍擊，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推擠和踩踏意外，造成兩死八傷的不幸。圖為演唱會場。(美聯社)

在紐約州 羅徹斯特(Rochester)5日晚舉行的一場饒舌演唱會，散場時因為誤傳槍擊 ，引發恐慌，大批歌迷蜂擁衝向出口，發生推擠和踩踏意外，造成兩人死亡、八人輕重傷的不幸。但警方表示並無開槍事件。

據了解，來自曼菲斯(Memphis)的饒舌歌手GloRilla和Finesse2tymes於5日晚在羅徹斯特軍械庫開唱，不料11時散場時，因為誤傳槍響，引發恐慌，發生人群推擠、踩踏意外。

羅徹斯特警局局長史密斯(David Smith)6日舉行記者會表示。「我們沒有任何證據表明有人在現場開槍或有人被槍殺、刺傷。」

警方證實來自水牛城(Buffalo)、33歲的女子貝爾頓(Rhondesia Belton)送醫不治；至於兩名重傷者分別來自羅徹斯特和雪城(Syracuse)，其中一人在醫院搶救無效後，已經於6日晚間宣告死亡；另外七名輕傷者在接受治療後沒有大礙。

目擊者海茵斯(Ikea Hayes)事後向羅徹斯特電視台(WHEC)表示，當時自己「躺在地上，非常害怕、不斷禱告。」她心有餘悸表示「我看著自己的生活在眼前一閃而過，但我完全不知道發生什麼事。」

史密斯局長表示，雖然沒有確實的槍聲證據，但警方仍在調查導致這起死亡意外的肇事原因，包括「人群規模、開槍聲、胡椒噴霧或其他因素」。

對於這起意外，羅徹斯特市長埃文斯(Malik Evans)表示完全不能接受，並承諾將徹底調查場館經營者是否為收容大量群眾採取必要安全措施，「我們要對昨晚發生的事情，向社會表示負責。」