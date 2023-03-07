治安敗壞 沃爾瑪放棄波特蘭最後2家分店 裁撤600員工

沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

民主黨主政的俄勒岡州波特 蘭市(Portland)近年來治安敗壞，連鎖零售商沃爾瑪 (Walmart)宣布位於波特蘭最後兩家分店都將永久關閉，裁撤共計600名員工；沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)幾個月前才提出警告說，沃爾瑪分店竊盜案件數量創下歷史新高。

就在同一時間，波特蘭面臨遊民 人口暴增的危機，市府官員卻束手無策。犯罪叢生，遊民在馬路旁、商店門口就地紮營，已經讓不少公司企業及居民紛紛選擇離開波特蘭。

沃爾瑪在波特蘭的最後兩家分店，位於波特蘭北區三角洲公園(Delta Park)及東南區的東港廣場(Eastport Plaza)購物中心，都將在3月24日關閉。

沃爾瑪經常受到許多低收入消費者歡迎，但沃爾瑪說，兩家波特蘭分店業績表現卻沒有達到預期標準。

沃爾瑪關閉最後兩家分店，凸顯近幾年來波特蘭犯罪案件增加、遊民人口大幅成長，導致企業遷移地點或關閉的趨勢。

波特蘭曾被喻為「西岸的御寶」，但新冠疫情發生以來，犯罪與遊民問題雙重惡化，迄今仍然無法獲得改善，已讓城市風采褪色。波特蘭市中心區有著數百遊民紮營露宿，公然吸毒隨處可見。

2022年，運動品牌耐吉(Nike)宣布關閉波特蘭市中心區旗艦店，理由是商品竊盜猖獗。耐吉表示，短短兩個月內，旗艦店就被歹徒入侵15次。

沃爾瑪說，兩家關閉分店的員工可以選擇轉到其他城市分店上班；不過對於走路上班的員工來說，最近的沃爾瑪分店位於快樂谷(Happy Valley)，距離約3哩。

沃爾瑪致函波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)指出，東港廣場分店關閉將有379名員工受到影響，三角洲公園分店關閉則有200名員工受到影響，員工在6月2日前可決定是否轉調其他分店上班。