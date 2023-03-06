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第一夫人挺拜登拚連任 批海理「認知測試」荒謬

編譯盧炯燊／綜合5日電
第一夫人吉兒‧拜登對海理要求75歲以上參選總統須強制接受認知能力測試一事，表示「荒謬至極」。(路透)
第一夫人吉兒‧拜登對海理要求75歲以上參選總統須強制接受認知能力測試一事，表示「荒謬至極」。(路透)

拜登總統迄今仍未正式宣布競逐連任，但已明確表示打算參選。如果再次當選，拜登在第二個任期結束時將年滿86歲，為此不少人擔心他的身體狀況。宣布爭取民主黨總統提名的前南卡羅來納州州長、前駐聯合國大使妮姬‧海理(Nikki Haley)就此發難，雖沒點名，但明顯也是衝著拜登而來，要求75歲以上的政客，在參選時須強制接受認知能力測試。

第一夫人吉兒‧拜登為此馬上護夫，她在有線電視新聞網(CNN)將於6日晚上播出的節目裡，反駁這個說法「荒謬至極」。

吉兒說，「我們永遠不會討論類似(年齡)這樣的問題。」

她指出拜登最近的烏克蘭之行，表明他的年齡不是問題。「試問有多少30歲的人可以去波蘭旅行，坐火車去？坐九個小時去烏克蘭，會見總統澤倫斯基？所以，請看看他(拜登)， 看他在做些甚麼， 看他每天繼續做些甚麼。」

對於海理的說法，其他不少政客也表示反對。

兩度角逐總統大選的佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，指這個想法是荒謬，也是年齡歧視。

川普在海理宣布參選後，在他的社媒Truth Social貼文說，所有總統候選人都應接受認知能力及身體健康測試。

拜登去年也曾說過，選民應該關注他的能力水平而不是他的年齡。

其實美國政治階層老齡化問題愈來愈受關注，民主黨人和共和黨人都開始公開談論老年問題，甚至以此作為避免80歲的總統拜登與76歲的前總統川普再次對決的理由。

在CNN的訪問中，當問及拜登競選連任問題時，吉兒明言一定全力以赴，支持丈夫競選。

第一夫人吉兒‧拜登上月底在肯亞訪問；她對海理要求75歲以上參選總統須強制接受認知...
第一夫人吉兒‧拜登上月底在肯亞訪問；她對海理要求75歲以上參選總統須強制接受認知能力測試一事，表示「荒謬至極」。(路透)

拜登 民主黨 烏克蘭

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