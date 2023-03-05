747停產啟示 波音公司老員工喜中7.54億勁球

華盛頓州波音公司一名員工因747型飛機停產而購買獎金7.47億元勁球獎券，結果中了頭獎。(美聯社)

華盛頓州 一名波音員工在雜貨店的自助彩票售賣機前，看到標誌顯示勁球 (Powerball)的頭獎獎金為7.47億元，靈機一觸認為是上天給她的啟示，因為波音剛在數天前交付了最後一架747型飛機，於是多花幾元買了一張勁球額外彩票，果然給她帶來7.54億元獎金。

來自華州奧本市(Auburn)的貝基‧貝爾(Becky Bell)，36年來一直在波音公司工作，目前是供應鏈 分析師。2月5日與女兒到當地一家雜貨店購物，如每周慣常那樣順道買彩票，然而在那一天，突然看到彩票售賣機上的標誌，估計勁球頭獎獎金為7.47億元後，頓然覺得不得不再買一張彩票。

因為剛在買彩票前六天，波音交付了公司最後一架747型飛機，轉而將生產重點放在更新、更省油的飛機上。

貝爾2月6日即開獎後的第二天查看了彩票，赫然得悉最後贏得約7億5455萬元頭獎，也是歷來第五大的勁球獎金，於是叫醒孩子重新驗證所看到的是否真確，當然這不是在夢中。

中獎號碼是5、11、22、23、69，還有勁球號碼7，貝爾於是瞬間暴富。

她在領獎時說，這輩子從來沒有贏得超過20元，所以當意識到中獎時，可以想像到當時的震驚。她又認為中獎不僅僅是巧合，而是一個跡象。

今次是華盛頓州第二次售出勁球頭獎彩票，上次是2014年的9000萬元大獎，兩張彩票恰巧都是在奧本售出。

頭獎獎金可以一次過領取或分29年領取，以這次貝爾贏得7.57億元為例，她一次過領取可獲現金4.072億元，若分29年，每年可增加5%。

貝爾選擇了一次領取並與家人分享獎金。她原打算6月退休，現在決定只工作到3月底。

勁球彩票在45個州及華盛頓特區、波多黎各和美屬維爾京群島出售，中頭獎機會為2.922億分之一。