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香腸手套+腰包…「媽的多重宇宙」道具 拍得善款55萬

記者胡玉立／綜合報導
電影「媽的多重宇宙」片中使用的服裝與道具在網上拍賣，得款捐給慈善機構。圖為拍賣網頁，左上角為「香腸手套」。(取自A24公司拍賣網站)
電影「媽的多重宇宙」片中使用的服裝與道具在網上拍賣，得款捐給慈善機構。圖為拍賣網頁，左上角為「香腸手套」。(取自A24公司拍賣網站)

賣座電影媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All Once)製片公司A24最近上網拍賣這部電影的數十件道具，目的是為「亞裔心理健康計畫」(Asian Mental Health Project)、「跨性別法律中心」(Transgender Law Center)和「洗衣店員工中心」(Laundry Workers Center)這三個慈善機構籌款。2日拍賣結束，一舉籌得55萬5725元。

「亞裔心理健康計畫」在推特發文寫道，「這對我們來說，代表的是整個宇宙」；該機構的成立宗旨是教育和強化亞裔社區尋求心理保健。

A24公司表示，「媽的多重宇宙」電影導演關家永(Daniel Kwan)和丹尼爾·舒奈特(Daniel Scheinert)親自選出這三家慈善機構。拍賣物品分為三個主題系列：「洗衣與稅收」、「另一種人生」和「多重宇宙紀念品」。

總計43件物品，個個都是形成這部極具視覺特色效果電影的一員，眾多粉絲心甘情願地下標。其中包括：女主角楊紫瓊戴的香腸手套（5萬5000元）、男配角關繼威戴的腰包（4萬8000元）、「當月最佳查稅員」獎牌（6萬元）和帶著圓圓眼睛的石頭 （1萬3200元）。

拍賣活動最貴的物件是Raccaccoonie，那是一隻以動物標本剝製而成、戲中戴在烤肉店廚師頭上的電子浣熊，它最後是以9萬元價格拍出。

儘管許多道具看來很不起眼，但對影迷來說仍然別具意義。例如，一堆皺巴巴的各色收據，就被如此描述道：「你可能只看到一堆無聊的表格，但我看到了一個故事。」這些收據後來以7000元價格售出。

「媽的多重宇宙」是今年頒獎季大熱門，日前才剛贏得四項美國演員工會獎，是該獎歷來獲得最多獎項的電影。此片已入圍奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、女主角、男配角等11項提名，是今年獲提名最多的大贏家，最終成績將在12日舉行的頒獎典禮中揭曉。

電影 拍賣 媽的多重宇宙

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