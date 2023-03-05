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自來水洗鼻 佛州男染食腦變形蟲送命

編譯徐薏茹／綜合４日電

佛羅里達州衛生廳上月底發布聲明，一名佛州男性死於俗稱「食腦變形蟲」(brain-eating amoeba)的福氏內格里蟲(學名Naegleria fowleri)，該男疑似因用自來水沖洗鼻竇而感染，當局表示仍在調查本案感染原因，死者的身分未公開。佛州公衛當局提醒居民不要用自來水沖洗鼻子，同時強調飲用自來水沒有問題。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)資訊，福氏內格里蟲是一種單細胞生物，可在世界各地的土壤與淡水中生存，在高溫中最容易生長繁殖，因此夏季最常出現感染案例，大部分案例多在溫暖的湖泊或河流中游泳時感染。

整體上，福氏內格里蟲的感染案例相當罕見，只有在被汙染的水源進入鼻竇後才會發生此情況。

佛州衛生廳強調飲用自來水「不會」被感染。

當局敦促大眾使用蒸餾水或無菌水沖洗鼻腔，普遍多用鼻竇沖洗瓶(neti pot)清潔。

新聞稿稱：「自來水應該煮沸至少一分鐘，並在用於清潔鼻竇前冷卻降溫。」

根據CDC數據，去年通報三起福氏內格里蟲感染案例，包括愛阿華州、內布拉斯加州、亞利桑納州，案例均接觸過淡水，2019、2020、2021年每一年均通報三個案例。

去年愛阿華州感染案例是一名密蘇里州居民，6月時在泰勒郡(Taylor County)三火湖(Lake of Three Fires)游泳後感染，該病患確診後三火湖暫時關閉。

內布拉斯加州的感染案例是一名兒童，8月前往道格拉斯郡(Douglas County)埃爾克霍恩河(Elkhorn River)游泳後遭感染，之後送院治療，該病童不幸於感染10日內死亡。

佛州當局因此也同時提醒，勿讓兒童在無人看管的情況下玩軟管或灑水器，因為可能會不小心將水噴到鼻子上。 

福氏內格里蟲感染症狀包括頭痛、發燒、噁心、失去平衡感、失去方向感、抽搐發作(seizures)、頸僵硬；症狀出現後病情發展快速，病患通常在18日內死亡。

佛州 內布拉斯加州 游泳

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