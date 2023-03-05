肯塔基州大型集會爆麻疹確診 2萬人陷危機

肯塔基州驚爆麻疹確診病例，讓一場大型宗教集會2萬名的參加者陷入感染危機。圖為一名護士為幼童注射麻疹疫苗。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )3日前針對上個月肯塔基州 一場大型宗教集會2萬名的參加者，發布感染麻疹的警告，呼籲未接種疫苗 的人士應當自主隔離並監測症狀21天。

肯塔基州公共衛生廳上月24日從一名未接種麻疹疫苗的患者身上確診麻疹，隨即通報CDC，並向醫療院所醫生和公衛官員發布警告。

據了解，該名麻疹確診病患除了近期有海外旅遊史，並在上月17日、18日兩天參加肯塔基州威爾莫(Wilmore)艾斯伯瑞大學(Asbury University)舉行的大型宗教集會活動。

根據CDC估計，除了有來自肯塔基州、全國各州以及其他國家約2萬人參加集會，還有尚未確定的人數也可能有感染風險，因此透過「健康警告諮詢」(Health Alert Network Advisory)官網提出呼籲：「如果參加2月17、18日艾斯伯瑞大學舉行的集會，不論有沒有接種麻疹疫苗或完整接種麻疹疫苗者，皆應在最後一次接觸後，自主隔離並監測症狀21天，以免將麻疹傳染給他人。」

CDC建議參加集會的未接種疫苗的個人在隔離結束後，接種疫苗，因為兩劑MMR疫苗防範麻疹感染的有效率達97%；對於自認罹患麻疹或接觸過麻疹患者的人，CDC則建議與他人隔離，並在接受檢驗前通知醫療單位。

麻疹屬於高度傳染性的病毒性疾病，初期會出現各種吸呼道疾病的典型症狀，而且在症狀出現3至5天，皮膚出現紅色疹子，通常先出現在臉部，然後向下擴散至身體其他部位。

CDC在「健康警告諮詢」官網表示：「有鑑於新冠疫情期間，全球麻疹疫苗接種率下降，麻疹疫情已涵蓋世界衛生組織(WHO)所有地區。」據了解，國內麻疹病例從2021年49例，增加到2022年121例，全部是尚未完整接種疫苗的兒童病例，包括在明尼蘇達州和俄亥俄州爆發的麻疹病例。