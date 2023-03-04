單房公寓租金 全國平均達1492元 紐約3550元最嚇人

紐約單房公寓每個月的租金平均約3550元，是全美之最。圖為曼哈頓哈德遜河畔的豪華公寓大樓。(Getty Images)

根據租屋平台Zumper的數據，目前全國前一百大都會中，其中14個城市的單房公寓月租平均已超過2000元；2月全國單房公寓租金 平均達1492元，高於一年前的1393元。

房租上漲部分歸因於通貨膨脹，以及房貸利率 上升，導致住房價格更難以負擔，無法買房的房客只得持續租屋，租屋需求隨之增加。

Zumper執行長喬治亞迪斯(Anthemos Georgiades)指出：「2023年的利率預計將進一步上升，我們預期租金上漲會持續減緩。」

目前紐約單房公寓每個月的租金平均約3550元，在該報告中，排名前十大的城市租金也高得嚇人，同樣以單房公寓月租金來看，舊金山 平均為3000元，波士頓2990元，邁阿密2600元，洛杉磯2370元，華府2300元。

其他租金飆漲地區包括奧克蘭的2250元，聖荷西2490元，阿靈頓2280元，聖塔安娜2070元，澤西市2980元。

兩房公寓的租金同樣上漲，前百大城市兩房公寓的平均月租金從2022年2月的1708元上漲至2023年2月的1824元；在紐約與舊金山，兩房公寓的月租金平均更高達4000元。

好消息是，自去年10月以來，租金已相對保持平緩，目前的年上漲率低於前一年，Zumper分析師指出租金市場可能已經達到供需大致相等的「拐點」(inflection point)。

新冠疫情期間的大部分時期，租金一年以兩位數的速率飆升，直到去年秋天才放緩。

部分大城市的租金仍保持相對可負擔的價格，芝加哥單房公寓每月租金平均1800元，兩房公寓平均2100元；亞特蘭大與丹佛市的單房公寓月租金平均約1770元，波特蘭約1500元，達拉斯約1400元，鳳凰城約1300元。

百大城市租金最便宜的城市為堪薩斯州威奇塔(Wichita)，單房月租平均僅690元。