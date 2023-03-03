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兒童肥胖大增 研究：到2035年全球逾半人口過重

編譯陳韻涵／綜合2日電
根據最新研究，到2035年全世界會有一半的人體重過重或太胖。(美聯社)
根據最新研究，到2035年全世界會有一半的人體重過重或太胖。(美聯社)

世界肥胖聯盟(World Obesity Federation)的最新調查報告指出，各國政府若不採取行動，到了2035年，全球會有超過一半的人口過重(overweight)或肥胖(obese)。

世界肥胖聯盟 促各國採取行動

世界肥胖聯盟主席、澳洲雪梨大學(University of Sydney)兒科教授鮑爾(Louise Baur)發表聲明表示，「肥胖率在兒童與青少年族群中迅速增加，尤其令人擔憂。全球政府與政策決策者必須盡他們所能，避免把健康、社會與經濟代價傳給年輕世代。」

世界肥胖聯盟2023年指南統計，全球約51%人口、相當於至少40億人，將在未來12年出現肥胖或過重的情況，且肥胖率在兒童族群及低收入國家迅速增加。

BMI超過25即過重 逾30屬肥胖

世界肥胖聯盟報告利用「身體質量指數」(BMI)定義肥胖，BMI是體重(公斤)除以身高(公尺)平方得出的數據；「世界衛生組織」(WHO)指南顯示，BMI超過25即為「過重」，超過30則屬「肥胖」。

鮑爾形容前述數據是「明顯的警訊」，呼籲政策決策者現在就要採取行動，避免情況惡化。 

兒童肥胖可能比2020多逾1倍

世界肥胖聯盟報告發現，目前的兒童肥胖可能比2020年的情況多逾一倍，時至2035年可能有2億800萬名男童，以及1億7500萬名女童肥胖或過重。

肥胖可能引發其他健康問題，社會代價可觀，該聯盟的資料顯示，到了2035年可能超過4兆元，或占全球生產毛額(GDP)的3%。

報告作者認為，肥胖的個人不應是受指摘的對象，呼籲各國政府聚焦社會性、環境性和生物學因素。

2020年，全球26億人口介於肥胖與過重之間，約占全球人口的38%。

中低收入國家 肥胖率大幅增加

報告另發現，近半數國家預料會在未來幾年會看到亞洲與非洲的中低收入國家，肥胖率將大幅增加；這份報告將於下周交給聯合國的政策決策者與會員國成員，作為決策參考。

肥胖 低收入 鮑爾

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