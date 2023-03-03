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減免學貸可能被否決 拜登政府改要求私校配合

記者顏伶如／綜合報導
最高法院可能否決「學貸欠款豁免計畫」，拜登政府轉而求助私立大學設法免除未繳的聯邦學貸。(美聯社)
最高法院可能否決「學貸欠款豁免計畫」，拜登政府轉而求助私立大學設法免除未繳的聯邦學貸。(美聯社)

有鑒於「學貸欠款豁免計畫」可能被最高法院否決，拜登政府如今轉而求助於私立大學，要求私校負責人設法免除借款人拖欠未繳的聯邦學貸。

學貸豁免計畫訴訟在最高法院展開口頭辯論的兩天後，教育部2日公布規定指出，在某些情況下，將禁止特定學校參加聯邦補助計畫，除非學校負責人願意以個人財力出面擔保。

教育部指出，未來將以個案(case-by-case)原則評估是否要求私立大學負責人必須承擔財務責任，評估時機則是參與聯邦計畫協議即將續延之際，或者學校經營權易手時。

教育部在新聞稿中說將要求「未能以財務負責態度經營學校」的私立大學負責人為拖欠未繳的聯邦學貸承擔個人責任。

新聞稿中說，教育部將針對校務虧損對學校負責人究責，包括關校免債(closed school discharge)、借款人保護免債(borrower defense discharge)等衍生債務。

拜登政府表示，教育部將評估私立學校挨告的詐騙訴訟內容，並了解政府機關是否與學校達成和解或祭出懲處。

聯邦學生補助計畫(Federal Student Aid)計畫營運長柯德雷(Rich Cordray)說，掌控學校且賺取巨額利益的人，要為經營體制健全的學術機構負起責任。

柯德雷說：「當出現財務危機的學校可能拖累高等教育法第四章(Title IV)資金且對學生占便宜時，我們便將打算對這些負責人究責。」

拜登政府指出，高等教育法(Higher Education Act)賦予教育部長權限，得以要求私立大學負責人為學生借款人的學貸違約承擔連帶責任。拜登政府日前在最高法院口頭辯論中也表示，教育部長有權豁免共計4000億元的聯邦學貸。不過，專家指出，拜登政府這兩項論述恐將都會面臨法律挑戰。

教育部 學貸 拜登

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