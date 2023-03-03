不同學科畢業20年後收入差很大 STEM學位多賺數十萬

大學STEM領域的畢業生，工作機會多，收入也比較高。(Getty Images)

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)的數據顯示，大學學位對於工作機會及收入有重大影響，收入最高的是所謂的STEM領域畢業生，即「科學、科技、工程和數學」領域，收入最低的專業則包括神學、社會服務、表演藝術、教育 、休閒與餐旅等。

社服、教育等收入最低

某些高收入學位在畢業20年後可能比同儕多賺數十萬元，這一趨勢可能影響部分學生的科系選擇，據丕優研究中心(Pew Research Center)數據，教育等一些收入較低專業的註冊人數驟降，從2000-2001學年到2019-2020學年，大學畢業人數下滑19%。

分析發現，儘管剛畢業時的起薪差距已經很大，但某些領域在職涯中期(35歲到45歲)以後的增長可能更多；例如，工業工程與化學工程學位職涯初期的年收入中位數相近，分別為7萬元和7萬5000元，但到了職涯中期，化學工程的年收入中位數為12萬元，比工業工程年收入多2萬元。

相比之下，一些專業在職涯中期的收入增長不多，如學前教育學位，職涯初期為4萬元，30歲末與40歲初時的收入僅增長至4萬3000元。

另外，新冠疫情 期間大學註冊人數下滑，專家歸因為健康危機影響，以及對於大學學位價值的疑問增加，由於讀大學花費高，加上學貸 的沉重負擔，引發大學是否適合所有人的疑問，

整體上，大學畢業的收入比高中畢業的人多，但並不適用所有情況，部分職業收入排名末端的大學學位，畢業後的收入可能與未讀大學差異不大。

不過大學畢業的失業率通常低於高中畢業的人群，1月時大學畢業生的失業率為2%，高中畢業的失業率為3.7%。

部分低薪工作的低就率(underemployed)較低，如教育，代表教育學位畢業生幾乎肯定能找到教育相關的工作；根據分析，初等教育的低就率為15%；相較之下，表演藝術專業的人可能更難在其專業領域發揮長才。