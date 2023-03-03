我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

不同學科畢業20年後收入差很大 STEM學位多賺數十萬

編譯徐薏茹／綜合2日電
大學STEM領域的畢業生，工作機會多，收入也比較高。(Getty Images)
大學STEM領域的畢業生，工作機會多，收入也比較高。(Getty Images)

紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of New York)的數據顯示，大學學位對於工作機會及收入有重大影響，收入最高的是所謂的STEM領域畢業生，即「科學、科技、工程和數學」領域，收入最低的專業則包括神學、社會服務、表演藝術、教育、休閒與餐旅等。

社服、教育等收入最低

某些高收入學位在畢業20年後可能比同儕多賺數十萬元，這一趨勢可能影響部分學生的科系選擇，據丕優研究中心(Pew Research Center)數據，教育等一些收入較低專業的註冊人數驟降，從2000-2001學年到2019-2020學年，大學畢業人數下滑19%。

分析發現，儘管剛畢業時的起薪差距已經很大，但某些領域在職涯中期(35歲到45歲)以後的增長可能更多；例如，工業工程與化學工程學位職涯初期的年收入中位數相近，分別為7萬元和7萬5000元，但到了職涯中期，化學工程的年收入中位數為12萬元，比工業工程年收入多2萬元。

相比之下，一些專業在職涯中期的收入增長不多，如學前教育學位，職涯初期為4萬元，30歲末與40歲初時的收入僅增長至4萬3000元。

另外，新冠疫情期間大學註冊人數下滑，專家歸因為健康危機影響，以及對於大學學位價值的疑問增加，由於讀大學花費高，加上學貸的沉重負擔，引發大學是否適合所有人的疑問，

整體上，大學畢業的收入比高中畢業的人多，但並不適用所有情況，部分職業收入排名末端的大學學位，畢業後的收入可能與未讀大學差異不大。

不過大學畢業的失業率通常低於高中畢業的人群，1月時大學畢業生的失業率為2%，高中畢業的失業率為3.7%。

部分低薪工作的低就率(underemployed)較低，如教育，代表教育學位畢業生幾乎肯定能找到教育相關的工作；根據分析，初等教育的低就率為15%；相較之下，表演藝術專業的人可能更難在其專業領域發揮長才。

教育 疫情 學貸

上一則

減免學貸可能被否決 拜登政府改要求私校配合

下一則

俄烏戰爭打一年 美挺烏支持率「掉到48%」

延伸閱讀

就業壓力大 中1158萬大學畢業生創新高 人大代表籲務農

就業壓力大 中1158萬大學畢業生創新高 人大代表籲務農
內地132所大學招港生 受理報名 3.31截止

內地132所大學招港生 受理報名 3.31截止
民調：70%選民 不希望紐森明年選總統

民調：70%選民 不希望紐森明年選總統
SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？

SAT要考多少分 才能如願進入全美Top 30名校？

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選