拜登提名蘇維思任勞工部長 讚她就是美國夢

拜登總統1日在白宮記者會上舉起蘇維思的手，提名她擔任勞工部長。國會如果通過蘇維思人事，將是拜登政府內的首位華裔部長。（歐新社）

拜登 總統1日正式提名 蘇維思(Julie Su)出任勞工部 長，稱讚她是「真正的領袖」，支持工會、落實工人安全並保護人口販運的受害者；拜登介紹蘇維思的出身背景與成長經歷，形容「蘇維思就是美國夢」。

哈佛畢業 華裔移民的女兒出線

美聯社報導，拜登在白宮的提名記者會上介紹蘇維思來自威斯康辛州，是華裔移民的女兒，母親是工會工人，父親是小商店老闆，她就讀哈佛大學法學院，服務加州人民。拜登表示，「蘇維思就是美國夢」，且「她致力確保每位國民都能實現美國夢」。

蘇維思的母親是搭乘貨輪抵美的移民；蘇維思表示，她相信「美國的轉化力量」，工會的工作讓她的雙親躋身中產階級，並讓她得以攻讀史丹福大學和哈佛大學法學院。

蘇維思：讓勞工被看見而奮鬥

拜登總統稱讚蘇維思就是「美國夢」，蘇維思表示將為美國勞工而奮戰。（ 歐新社）

「我們從來沒有一位總統，將勞工、勞工福祉及勞工權力視為強大國家與穩健經濟的核心主軸。」蘇維思說，「當總統談論那些被遺忘或被忽視的人民時，我明白他的意思，因為在我的職涯中，我一直在為了讓這些人可以被看見而奮鬥。」

拜登演說期間，一度邀請所有閣員上來與蘇維思同台，以示支持；拜登也點名蘇維思在場的兩個女兒，共享母親獲提名的榮耀。

將成拜登政府首位亞裔部長

擔任眾院亞太裔黨團主席的加州聯邦眾議員趙美心(Judy Chu，民主黨)，上月曾以33名國會議員連署信致函拜登，表達支持蘇維思出任勞工部長，她在1日表示對於拜登的提名感到「欣喜」，推文感謝拜登「提名首位亞太裔內閣部長！」

拜登感謝準備卸任的現任勞工部長華爾希(Marty Walsh)多年來的服務，說道： 「華爾希的事蹟很多，他是愛爾蘭移民驕傲的兒子、波士頓市長，過去兩年則是勞工部長。」

55歲的華爾希成為首位離開拜登內閣的部長，卸任後將領導國家冰球聯盟球員協會(National Hockey League Players' Association)。

工會關鍵時期 蘇維思挑戰大

蘇維思獲提名，正值工會關鍵時期，工會人數幾十年來持續減少；儘管亞馬遜(Amazon)、星巴克(Starbucks)等大企業推動成立工會，讓工會獲得了些許動力，但作為誓言支持工會的總統，拜登去年卻必須與國會合作，才得以避免鐵路員工的大規模罷工。

勞工部表示，去年僅約10.1%員工加入工會，此數據是1983年的近一半，未來可能會更少，因為年輕員工不太可能加入工會。