「抖音是手機版間諜氣球」眾院外委會授權拜登 禁用TikTok

眾院外交事務委員會1日以24票對16票通過一項提案，將授予總統拜登禁止TikTok的權力，這也將是美國對任何社群媒體最巨大的限制。(路透)

眾院 外交委員會1日以24比16的票數，表決通過授予拜登 總統新權力，政府可以禁止中國公司ByteDance擁有的抖音 (Tiktok)應用程序或任何被認為有安全風險的應用程序；這將成為美國歷來對社群媒體影響最大的限制。

美國目前有超過1億人使用抖音；「抖音是國家安全威脅，是時候採取行動了，」支持該法案的眾院外交委員會共和黨主席麥考爾(Michael McCaul)表示，「下載抖音的人替中國共產黨打開了取得他個人信息的後門；抖音是進入人們手機的間諜氣球」。

但民主黨人反對該法案，稱它太過倉促，應先諮詢專家並進行辯論才周延。委員會首席民主黨議員米克斯(Gregory Meeks)說：「共和黨出於本能禁止所有它恐懼的東西，從書籍到言論，似乎沒有止境。」

眾院外交事務委員會1日以24票對16票通過一項提案，將授予總統拜登禁止TikTok的權力，這也將是美國對任何社群媒體最巨大的限制。(美聯社)

麥考爾預計全案3月將在眾院投票表決。該案需經參、眾兩院通過才能送達拜登手中。抖音執行長周受資(Shou Zi Chew)2月曾在國會與立法者會面，預訂23日出席眾院能源商業委員會。

該案並未明確指定如何執行禁令，只是賦予拜登禁止與抖音進行任何交易的權力，可阻止任何國人在手機上造訪或下載該應用程序。該案還要求拜登禁止任何「有可能」將敏感個人數據轉移到受中國影響實體的實體。

因擔心抖音用戶數據可能落在中國政府手中、破壞西方安全利益，抖音最近幾周成為眾矢之的。白宮本周給各政府機構30天時間，以確保任何聯邦設備和系統內都沒有抖音。美國30多州、加拿大和歐盟政策機構，已明確禁止將抖音加載到國有設備上。

抖音發言人在眾院外交委員會表決後表示，「美國對抖音的禁令，是禁止將美國文化價值觀出口到使用我們服務的全球數十億人民。」美國公民自由聯盟(ACLU)呼籲立法者反對該法案，稱其「嚴重侵犯憲法第一修正案」。