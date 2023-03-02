TikTok規範未成年「每天限用1小時」時間到需輸入密碼

抖音(TikTok)營運商1日表示，未來幾周將針對18歲以下會員帳戶設下每天60分鐘的使用限制。當達到60分鐘上限時，將提示未成年會員輸入密碼並做出繼續觀看的「主動決定」。(歐新社)

由於越來越多國政府日益擔心抖音 (TikTok )應用程式程安全性，以及它利用演算法推送特定貼文，抖音營運商1日表示，未來幾周將針對18歲以下會員帳戶設下每天60分鐘的使用限制。

TikTok信任與安全部門負責人基南(Cormac Keenan)1日貼文表示，當達到60分鐘上限時，將提示未成年會員輸入密碼並做出繼續觀看的「主動決定」；13歲以下用戶，一旦達到60分鐘限制，必須由父母或監護人輸入密碼以允許30分鐘額外觀看時間。

抖音母公司「字節跳動」(ByteDance)位於中國，這項新政策恰好呼應中國政府對於未成年人玩線上遊戲的規範。中國當局2021年發布規定，限制未成年人只能在平日每天一小時及周五晚上、周末和公共假期玩網路遊戲，藉此遏止上網成癮。

美國許多家庭一直在努力限制子女花在抖音的時間。據丕優研究中心(Pew Research Center)數據，約三分之二美國青少年使用抖音。

抖音表示，它是在諮詢波士頓兒童醫院數位健康實驗室學術研究和專家後，得出60分鐘時限門檻。

長期以來，人們一直擔心未成年人在社群媒體 接觸到的內容及其可能造成的潛在傷害。去年年底發布的報告顯示，抖音演算法會向易受傷害的青少年傳輸有關自殘和飲食失調的短片。臉書(Facebook)母公司Meta旗下的Instagram也面臨類似指控。

抖音1日表示，若青少年選擇退出60分鐘限時設置，將開始提示青少年設置每天屏幕時間限制。抖音也將每周向青少年帳戶發送電郵通知，其中包含屏幕使用時間回顧。

抖音同時宣布針對所有用戶的多項變更，包括能設置每日自訂屏幕時間限制，並允許用戶設置時間表以靜音通知。同時還推出睡眠提醒功能，到時間就會可彈出視窗，提醒用戶該離線了。