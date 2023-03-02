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TikTok規範未成年「每天限用1小時」時間到需輸入密碼

記者胡玉立／綜合報導
抖音(TikTok)營運商1日表示，未來幾周將針對18歲以下會員帳戶設下每天60分鐘的使用限制。當達到60分鐘上限時，將提示未成年會員輸入密碼並做出繼續觀看的「主動決定」。(歐新社)
抖音(TikTok)營運商1日表示，未來幾周將針對18歲以下會員帳戶設下每天60分鐘的使用限制。當達到60分鐘上限時，將提示未成年會員輸入密碼並做出繼續觀看的「主動決定」。(歐新社)

由於越來越多國政府日益擔心抖音(TikTok)應用程式程安全性，以及它利用演算法推送特定貼文，抖音營運商1日表示，未來幾周將針對18歲以下會員帳戶設下每天60分鐘的使用限制。

TikTok信任與安全部門負責人基南(Cormac Keenan)1日貼文表示，當達到60分鐘上限時，將提示未成年會員輸入密碼並做出繼續觀看的「主動決定」；13歲以下用戶，一旦達到60分鐘限制，必須由父母或監護人輸入密碼以允許30分鐘額外觀看時間。

抖音母公司「字節跳動」(ByteDance)位於中國，這項新政策恰好呼應中國政府對於未成年人玩線上遊戲的規範。中國當局2021年發布規定，限制未成年人只能在平日每天一小時及周五晚上、周末和公共假期玩網路遊戲，藉此遏止上網成癮。

美國許多家庭一直在努力限制子女花在抖音的時間。據丕優研究中心(Pew Research Center)數據，約三分之二美國青少年使用抖音。

抖音表示，它是在諮詢波士頓兒童醫院數位健康實驗室學術研究和專家後，得出60分鐘時限門檻。

長期以來，人們一直擔心未成年人在社群媒體接觸到的內容及其可能造成的潛在傷害。去年年底發布的報告顯示，抖音演算法會向易受傷害的青少年傳輸有關自殘和飲食失調的短片。臉書(Facebook)母公司Meta旗下的Instagram也面臨類似指控。

抖音1日表示，若青少年選擇退出60分鐘限時設置，將開始提示青少年設置每天屏幕時間限制。抖音也將每周向青少年帳戶發送電郵通知，其中包含屏幕使用時間回顧。

抖音同時宣布針對所有用戶的多項變更，包括能設置每日自訂屏幕時間限制，並允許用戶設置時間表以靜音通知。同時還推出睡眠提醒功能，到時間就會可彈出視窗，提醒用戶該離線了。

抖音 社群媒體 TikTok

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