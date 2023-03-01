學貸豁免辯論 保守派大法官質疑拜登政府越權 傾向推翻

民主黨籍的聯邦參議員桑德斯28日在聯邦最高院外，參加支持拜登總統學貸豁免計畫的活動。(Getty Images)

拜登 總統為4000萬人豁免聯邦學貸 計畫面臨訴訟挑戰，最高法院28日聆聽口頭辯論，法院外圍出現支持學貸豁免計畫的民眾聚集聲援。美聯社報導，從現場大法官 的提問內容來看，現為多數的保守派大法官似乎傾向於推翻拜登政策；最高法院可望在6月底宣布判決。

歷時三個多小時的口頭辯論裡，首席大法官羅伯茲(John Roberts)及保守派大法官連續發問，質疑拜登政府是否有權以疫情緊急狀態為由，大手筆免除聯邦學貸償還。

2020年，全美爆發新冠疫情，聯邦學貸償還得以暫停，但今夏便將恢復償還。在這起訴訟中代表聯邦政府辯護的司法部總律師(U. S. Solicitor General)伊莉莎白‧普瑞洛格(Elizabeth Prelogar)說，如果拜登推動的學貸豁免計畫未能上路，學貸拖欠、違約的案例恐將大增。

拜登學貸豁免計畫遭到共和黨陣營提告後，共和黨總統任命的聯邦法院法官，截至目前為止裁決結果均反對執行這項計畫。如今到了保守派大法官有六位的最高法院，學貸豁免計畫面臨情勢也未見好轉。

美聯社分析，學貸豁免計畫得以倖存的唯一希望，就是最高法院認定對計畫興訟的六個共和黨執政州及某些個人並無法律立場可以提告，如此一來訴訟將被裁定不受理，至於學貸豁免計畫本身牽涉問題則避免碰觸。

首席大法官羅伯茲詢問普瑞洛格，上看4000億的學貸豁免計畫規模龐大，拜登政府是否想過可能越權，因為沒有獲得國會明確授權。

羅伯茲說：「我們非常嚴肅看待三權分立以及分權制衡，以避免濫權。」他舉例說，最高法院曾經擋下前總統川普嘗試片面廢除俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)。

普瑞洛格指出，根據2003年通過「英雄法案」(HEROES Act)，教育部長有權提供學貸紓困，確保聯邦學貸借款人在疫情危機底下不至於受到經濟重創。

普瑞洛格說，國會在「英雄法」條款當中已經清楚表明立場，界定當國家緊急狀態(national emergency)發生時，教育部長有權採取行動。