蘇維思在加州勞工廳長任內 曾因失業津貼積件惹議
獲拜登總統提名出任勞工部長的蘇維思曾為民權律師與加州勞工與勞力發展廳廳長，她在加州任期內的作為有讚有彈，且是去年居中協商勞工與鐵路貨運企業的關鍵要角。
蘇維思2021年7月出任勞工部副部長之前，曾任加州勞工與勞力發展廳廳長，監督加州就業發展局事務，負責分發失業津貼，卻未妥善處理申請積件，新冠肺炎疫情期間也掙扎對抗廣泛的詐欺情事。
疫情初期，加州就業發展局難以應對爆量的失業補助申請案件，當局收到至少2640萬件申請，付出1800億元補助，但其中約200億元淪落詐騙犯手中；加州迄今追回至少11億元基礎建設基金，其中大多數已繳回聯邦政府。
蘇維思的支持者表示，她承襲了破敗且人員不足的失業補助機構，難以應對疫情發生後的海量申請案件；批評者則撻伐蘇維思，未能妥善管理該機構。
蘇維思本人曾表示，加州就業發展局系統沒有準備好因應疫情期間的大量申請人潮。
白宮副發言人達爾頓(Olivia Dalton)2月28日為蘇維思在疫情期間的行政處置辯護，說道：「當疫情來襲時，兩黨控制的州政府都疲於因應各項脆弱且過時的科技，在蘇維思的領導之下，加州採取重要步驟處理創紀錄的申請件數。」
蘇維思曾任洛杉磯亞裔正義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles)的訴訟總監，曾獲頒「麥克阿瑟基金會」(MacArthur Foundation)俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellowship)，肯定她2001年為移民追求更加工作環境的法律專業，並表彰他對勞工權益與民權的貢獻。
蘇維思2022年居中協商勞工與鐵路貨運企業勞資爭議，避免一場大型罷工活動。她也曾協助擴大勞工訓練計畫，打擊工資盜竊(wage theft)行徑。
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