蘇維思在加州勞工廳長任內 曾因失業津貼積件惹議

拜登總統28日在提名聲明中讚揚勞工部副部長蘇維思(左)，在去年9月與鐵路工會化解罷工談判中，貢獻極大。圖為拜登總統去年9月15日與勞工部長在白宮玫瑰花園記者會宣布中達成協議，避免鐵路罷工。(Getty Images)

獲拜登總統提名出任勞工部 長的蘇維思曾為民權律師與加州 勞工與勞力發展廳廳長，她在加州任期內的作為有讚有彈，且是去年居中協商勞工與鐵路貨運企業的關鍵要角。

蘇維思2021年7月出任勞工部副部長之前，曾任加州勞工與勞力發展廳廳長，監督加州就業發展局事務，負責分發失業津貼，卻未妥善處理申請積件，新冠肺炎疫情 期間也掙扎對抗廣泛的詐欺情事。

疫情初期，加州就業發展局難以應對爆量的失業補助申請案件，當局收到至少2640萬件申請，付出1800億元補助，但其中約200億元淪落詐騙犯手中；加州迄今追回至少11億元基礎建設基金，其中大多數已繳回聯邦政府。

蘇維思的支持者表示，她承襲了破敗且人員不足的失業補助機構，難以應對疫情發生後的海量申請案件；批評者則撻伐蘇維思，未能妥善管理該機構。

蘇維思本人曾表示，加州就業發展局系統沒有準備好因應疫情期間的大量申請人潮。

白宮副發言人達爾頓(Olivia Dalton)2月28日為蘇維思在疫情期間的行政處置辯護，說道：「當疫情來襲時，兩黨控制的州政府都疲於因應各項脆弱且過時的科技，在蘇維思的領導之下，加州採取重要步驟處理創紀錄的申請件數。」

蘇維思曾任洛杉磯亞裔正義促進會(Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles)的訴訟總監，曾獲頒「麥克阿瑟基金會」(MacArthur Foundation)俗稱「天才獎」的「麥克阿瑟獎」(MacArthur Fellowship)，肯定她2001年為移民追求更加工作環境的法律專業，並表彰他對勞工權益與民權的貢獻。

蘇維思2022年居中協商勞工與鐵路貨運企業勞資爭議，避免一場大型罷工活動。她也曾協助擴大勞工訓練計畫，打擊工資盜竊(wage theft)行徑。