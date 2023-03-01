SpaceX發射二代迷你星鏈衛星 首批21顆升空

SpaceX的獵鷹9號火箭27日在佛羅里達州的卡納維拉爾角載著21顆星鏈二代衛星升空。圖為民眾在現場觀看火箭發射。(路透)

太空 探索公司(SpaceX )的獵鷹9號(Falcon 9)火箭27日載著21顆二代星鏈衛星升空，進一步部署覆蓋全球的衛星網路。

聯邦通訊委員會(FCC)去年12月核准這名為V2迷你(V2 Mini)的衛星，太空探索公司老闆馬斯克 (Elon Musk)在社交媒體上分享了第一批V2從火箭釋出到軌道上的錄影實況。

SpaceX創辦人伊隆．馬斯克(Elon Musk)28日在他的推特帳號分享第一批被稱V2迷你(V2 Mini)的衛星從火箭釋出到軌道上的錄影實況。(取自馬斯克推特帳號)

第一代的星鏈衛星，火箭可以一次部署50-60顆，但二代衛星雖名為「迷你」，體積和重量都比較大，獵鷹9號載不了那麼多。太空探索公司打算最後改用「星艦」火箭部署二代星鏈衛星。

太空探索公司說，V2迷你衛星的「相控陣」(phased array)電子掃描陣列天線的功能更為強大，新的氬氣霍爾推進器(argon Hall thrusters)也更容易在軌道中運作，每一顆V2衛星的網路功能約等於四顆一代衛星。

We call them “V2 Mini”. They represent a step forward in Starlink capability pic.twitter.com/EFVpLFcz7n — SpaceX (@SpaceX) 2023年2月26日

太空探索公司從2021年2月16日到今年2月27日，剛好是獵鷹9號火箭加速器第100次升空、完成任務然後順利降落。該公司最近加速發射火箭到軌道的頻率，今年初迄今，平均每四天就出一趟任務。

太空探索公司總共發射4000顆星鏈衛星，客戶人數去年12月就達100萬，包括住戶、企業、房車、海運和航空用戶。它上週才宣布調整住宅用戶的使用費，根據用戶的實際需求收費，4月24日起，衛星網路服務能力「有限」地區的訂戶，收費提高10元，成每月120元；服務能力「過多」地區的訂戶則降價20元，成為每月90元。房車訂戶收費每月漲15元，成為150元。

影音來源：SpaceX YouTube