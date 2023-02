「呆伯特」作者歧視非裔 新書也遭封殺

「呆伯特」的漫畫作者亞當斯因為涉及種族爭議,除漫畫被多家媒體下架,預定出版的新書也遭取消。(美聯社)

由於「呆伯特」(Dilbert)作者亞當斯 (Scott Adams)發表種族歧視 言論,不但遭到多家主流媒體封殺,如今出版社「企鵝蘭登書屋」(Penguin Random House)27日宣布不再出版亞當斯的新書,對此,亞當斯本人拒絕發表任何評論。

亞當斯是漫畫系列「呆伯特」的作者,由於內容幽默,是國內暢銷的漫畫作品,合作的出版社過去已經出版過亞當斯一系列作品,包括「Loserthink:未經訓練的大腦如何毀掉美國」(Loserthink: How Untrained Brains Are Ruining America,暫譯)和「如何在所有事情幾乎失敗卻大獲全勝」(How to Fail at Almost Everything and Still Win Big,暫譯)。

不過亞當斯上周發表種族歧視言論,原定今年9月出版的新書「重構你的大腦」(Reframe Your Brain,暫譯)已經遭到出版社封殺,確定不會出版。

亞當斯上周在YouTube網路節目,引述民調 公司拉斯穆森(Rasmussen Reports)詢問受訪者是否認同「身為白人OK」(It's OK to be white)的民調,雖然多數人表示同意,但亞當斯指出有26%黑人受訪者不同意,其他人不確定。

亞當斯的歧視、仇恨言論遭到多家媒體抵制,「今日美國新聞網」(The USA Today Network)於24日開出第一槍,宣布停載「呆伯特」;隨後「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)、「赫斯特報業集團」(Hearst Newspapers)旗下「聖安東尼奧快報」(San Antonio Express-News)以及俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)主流報社「誠懇家日報(The Plain Dealer)也宣布封殺「呆伯特」漫畫。

「新澤西先鋒報」(NJ Advance Media)副總裁凱利(Christopher Kelly)強調該社信奉「自由與公平的思想交流」,「但當想法變成仇恨言論時,必須劃清界限。」