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「呆伯特」作者歧視非裔 新書也遭封殺

編譯俞仲慈／綜合27日電
「呆伯特」的漫畫作者亞當斯因為涉及種族爭議，除漫畫被多家媒體下架，預定出版的新書也遭取消。(美聯社)
「呆伯特」的漫畫作者亞當斯因為涉及種族爭議，除漫畫被多家媒體下架，預定出版的新書也遭取消。(美聯社)

由於「呆伯特」(Dilbert)作者亞當斯(Scott Adams)發表種族歧視言論，不但遭到多家主流媒體封殺，如今出版社「企鵝蘭登書屋」(Penguin Random House)27日宣布不再出版亞當斯的新書，對此，亞當斯本人拒絕發表任何評論。

亞當斯是漫畫系列「呆伯特」的作者，由於內容幽默，是國內暢銷的漫畫作品，合作的出版社過去已經出版過亞當斯一系列作品，包括「Loserthink：未經訓練的大腦如何毀掉美國」(Loserthink: How Untrained Brains Are Ruining America，暫譯)和「如何在所有事情幾乎失敗卻大獲全勝」(How to Fail at Almost Everything and Still Win Big，暫譯)。 

不過亞當斯上周發表種族歧視言論，原定今年9月出版的新書「重構你的大腦」(Reframe Your Brain，暫譯)已經遭到出版社封殺，確定不會出版。

亞當斯上周在YouTube網路節目，引述民調公司拉斯穆森(Rasmussen Reports)詢問受訪者是否認同「身為白人OK」(It's OK to be white)的民調，雖然多數人表示同意，但亞當斯指出有26%黑人受訪者不同意，其他人不確定。

亞當斯的歧視、仇恨言論遭到多家媒體抵制，「今日美國新聞網」(The USA Today Network)於24日開出第一槍，宣布停載「呆伯特」；隨後「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)、「赫斯特報業集團」(Hearst Newspapers)旗下「聖安東尼奧快報」(San Antonio Express-News)以及俄亥俄州克利夫蘭(Cleveland)主流報社「誠懇家日報(The Plain Dealer)也宣布封殺「呆伯特」漫畫。

「新澤西先鋒報」(NJ Advance Media)副總裁凱利(Christopher Kelly)強調該社信奉「自由與公平的思想交流」，「但當想法變成仇恨言論時，必須劃清界限。」

亞當斯 種族歧視 民調

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