我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

原住民失蹤遇害情況嚴重 聯邦、部落合作追查

編譯徐薏茹／綜合26日電
北加州的尤羅克原住民部落正與聯邦法警局合作，解決原住民的失蹤、謀殺案件。（取自Yurok Tribe臉書）
北加州的尤羅克原住民部落正與聯邦法警局合作，解決原住民的失蹤、謀殺案件。（取自Yurok Tribe臉書）

聯邦法警局(USMS)正與北加州的尤羅克(Yurok)原住民部落合作發起一項新行動，旨在解決原住民的失蹤、謀殺案件，原住民部落表示這場日益嚴重的危機並未得到足夠的重視。

司法部致力於解決原住民遭遇的高比率暴力問題，尤羅克部落被選為USMS「失蹤與遇害原住民救援行動」(MMIP)的第一個試驗聚落。

根據內政部旗下聯邦機構印第安事務局(BIA)估計，原住民有超過4200起的失蹤與謀殺案件懸而未決，儘管案件數多，與原住民相關的案件大多未得到關注，權益人士一直在推動針對原住民危機增加專門的執法部門資源，並提高新聞媒體的關注。

當局長期以來在處理原住民案件時面臨諸多挑戰，警方表示在某些涉及家庭間的犯罪，親屬因為不希望責任人入獄拒絕提供訊息，其他案件則是證據有限，因為部落社區通常缺乏防盜視訊門鈴或外部監視器幫助調查。

尤羅克部落的居民超過5000人，是加州最大部落，該部落一直是應對這類原住民危機的領袖，要求實行預防未來案件發生的計畫。

據報導，1月尤羅克部落收到聖馬努爾印地安任務團(San Manuel Band of Mission Indians)提供的35萬元資金，雇用一名全職調查人員，解決涉及失蹤與遇害原住民的案件，包括陳年舊案，尤羅克部落領袖近期也向州府要求2億元資金處理這場危機。

尤羅克部落成員近期與法警局人員討論合作關係以及其他潛在的合作活動，目標領域可能包括失蹤兒童調查訓練、數據分析、公共宣傳、性罪犯紀錄與執法，以及提供部落執法官員調查方面的支持。

原住民 加州 司法部

上一則

供應鏈恢復速度快 但物價回降要再等等

下一則

亞裔學生籲校方 投注更多精力助應對種族創傷

延伸閱讀

港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解

港名媛蔡天鳳疑在車內就遇害 後被前夫等抬至屋內肢解
防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻

防聯邦高院不利裁決 新州擬立法保護跨種族婚姻
佛州男隨機槍殺3人 記者採訪遇害 19歲嫌落網「槍還是熱的」

佛州男隨機槍殺3人 記者採訪遇害 19歲嫌落網「槍還是熱的」
佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知