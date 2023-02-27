原住民失蹤遇害情況嚴重 聯邦、部落合作追查

北加州的尤羅克原住民部落正與聯邦法警局合作，解決原住民的失蹤、謀殺案件。（取自Yurok Tribe臉書）

聯邦法警局(USMS)正與北加州 的尤羅克(Yurok)原住民 部落合作發起一項新行動，旨在解決原住民的失蹤、謀殺案件，原住民部落表示這場日益嚴重的危機並未得到足夠的重視。

司法部 致力於解決原住民遭遇的高比率暴力問題，尤羅克部落被選為USMS「失蹤與遇害原住民救援行動」(MMIP)的第一個試驗聚落。

根據內政部旗下聯邦機構印第安事務局(BIA)估計，原住民有超過4200起的失蹤與謀殺案件懸而未決，儘管案件數多，與原住民相關的案件大多未得到關注，權益人士一直在推動針對原住民危機增加專門的執法部門資源，並提高新聞媒體的關注。

當局長期以來在處理原住民案件時面臨諸多挑戰，警方表示在某些涉及家庭間的犯罪，親屬因為不希望責任人入獄拒絕提供訊息，其他案件則是證據有限，因為部落社區通常缺乏防盜視訊門鈴或外部監視器幫助調查。

尤羅克部落的居民超過5000人，是加州最大部落，該部落一直是應對這類原住民危機的領袖，要求實行預防未來案件發生的計畫。

據報導，1月尤羅克部落收到聖馬努爾印地安任務團(San Manuel Band of Mission Indians)提供的35萬元資金，雇用一名全職調查人員，解決涉及失蹤與遇害原住民的案件，包括陳年舊案，尤羅克部落領袖近期也向州府要求2億元資金處理這場危機。

尤羅克部落成員近期與法警局人員討論合作關係以及其他潛在的合作活動，目標領域可能包括失蹤兒童調查訓練、數據分析、公共宣傳、性罪犯紀錄與執法，以及提供部落執法官員調查方面的支持。