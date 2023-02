漫畫「呆伯特」作者涉歧視非裔遭封殺 馬斯克卻聲援他

著名職場諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」,並認為白人應該「離這群人遠點」後,華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。(美聯社)

知名漫畫作品「呆伯特」(Dilbert)作者史考特·亞當斯 (Scott Adams)因為指稱非裔族群是「仇恨團體」、呼籲白人「避而遠之」(get away)的言論,25日多家媒體指控亞當斯言論涉及種族歧視 ,宣布全面封殺他的作品,引起特斯拉(Tesla)老闆馬斯克 (Elon Musk)關注;26日他在推特發文聲援亞當斯,指責媒體才是「對白人和亞洲人有種族歧視」。

亞當斯是知名漫畫作品「呆伯特」的作者,上周在YouTube網路節目,引述民調公司拉斯穆森(Rasmussen Reports)詢問受訪者是否認同「身為白人OK」(It's OK to be white)的民調,雖然多數人表示同意,但亞當斯指出有26%黑人受訪者不同意,其他人不確定。

反誹謗聯盟(ADL)表示,「身為白人OK」一詞源於2017年,隨後被白人至上主義者濫用,而且身為白人的亞當斯過去多次將黑人族群貼上「仇恨團體」或「種族主義仇恨團體」標籤。亞當斯在22日網路節目甚至直言,「如果近一半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」、「按照目前情況,我給白人的最好建議就是對黑人避而遠之。」

亞當斯歧視、仇恨言論遭到多家媒體抵制,包括今日美國新聞網(The USA Today Network)、洛杉磯時報(Los Angeles Times)及新澤西先鋒報(NJ Advance Media)等不約而同宣布封殺「呆伯特」漫畫,要和亞當斯劃清界線。亞當斯本人也透過社交媒體為自己辯護並表達抗議。

對於引發種族歧視爭議的亞當斯,馬斯克26日發文反問媒體:「到底在不爽什麼?」馬斯克延續一貫對種族主義或反猶太主義言論也有「言論自由」的立場,聲援亞當斯,並直指媒體「對白人和亞洲人有種族歧視」,馬斯克也同意一項推文指稱「亞當斯評論欠考量,卻有部分真實性」,建議媒體透過更多報導以避免新聞造假。