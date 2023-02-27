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漫畫「呆伯特」作者涉歧視非裔遭封殺 馬斯克卻聲援他

編譯俞仲慈／​綜合26日電
著名職場諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」，並認為白人應該「離這群人遠點」後，華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。（美聯社）
著名職場諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」，並認為白人應該「離這群人遠點」後，華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。（美聯社）

知名漫畫作品「呆伯特」(Dilbert)作者史考特·亞當斯(Scott Adams)因為指稱非裔族群是「仇恨團體」、呼籲白人「避而遠之」(get away)的言論，25日多家媒體指控亞當斯言論涉及種族歧視，宣布全面封殺他的作品，引起特斯拉(Tesla)老闆馬斯克(Elon Musk)關注；26日他在推特發文聲援亞當斯，指責媒體才是「對白人和亞洲人有種族歧視」。

亞當斯是知名漫畫作品「呆伯特」的作者，上周在YouTube網路節目，引述民調公司拉斯穆森(Rasmussen Reports)詢問受訪者是否認同「身為白人OK」(It's OK to be white)的民調，雖然多數人表示同意，但亞當斯指出有26%黑人受訪者不同意，其他人不確定。

反誹謗聯盟(ADL)表示，「身為白人OK」一詞源於2017年，隨後被白人至上主義者濫用，而且身為白人的亞當斯過去多次將黑人族群貼上「仇恨團體」或「種族主義仇恨團體」標籤。亞當斯在22日網路節目甚至直言，「如果近一半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」、「按照目前情況，我給白人的最好建議就是對黑人避而遠之。」

亞當斯歧視、仇恨言論遭到多家媒體抵制，包括今日美國新聞網(The USA Today Network)、洛杉磯時報(Los Angeles Times)及新澤西先鋒報(NJ Advance Media)等不約而同宣布封殺「呆伯特」漫畫，要和亞當斯劃清界線。亞當斯本人也透過社交媒體為自己辯護並表達抗議。

對於引發種族歧視爭議的亞當斯，馬斯克26日發文反問媒體：「到底在不爽什麼？」馬斯克延續一貫對種族主義或反猶太主義言論也有「言論自由」的立場，聲援亞當斯，並直指媒體「對白人和亞洲人有種族歧視」，馬斯克也同意一項推文指稱「亞當斯評論欠考量，卻有部分真實性」，建議媒體透過更多報導以避免新聞造假。 

亞當斯 種族歧視 馬斯克

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