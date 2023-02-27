美版權局：「黎明的查莉婭」AI生成個別圖像無版權
人工智能(AI)生成創作也能享有著作權保護嗎？紐約作家兼軟體開發師卡什塔諾娃(Kris Kashtanova)去年引導AI軟體Midjourney製作而成的漫畫書「黎明的查莉婭」(Zarya of the Dawn)，日前首度獲美國版權局給予該書版權保護；但版權局表示，無法保護書中由AI生成的個別圖像。
「黎明的查莉婭」案例受關注
這項案例備受各方關注，被視為是當前法律如何看待AI藝術的代表性案例。
卡什塔諾娃的18頁漫畫書「黎明的查莉婭」是透過一系列書面提示、引導Midjourney創作而成，內容描述一名年輕人穿越數個未來世界的旅程。
內文、視覺部分… 版權仍保留
華爾街日報報導，卡什塔諾娃的律師21日指出，美國版權局經過一個月審查後，致函卡什塔諾娃表示會保留全書版權，「內文、選擇、安排、協調，書的文字與視覺部分」，但排除保護AI生成個別圖像。
版權局裁定指出，卡什塔諾娃撰寫內文並將圖像整理編輯成圖書最終形式，但Midjourney生成圖像是不可預測的輸出，代表卡什塔諾娃本人並未創作「黎明的查莉婭」書內的個別圖像。
「Midjourney以隨機生成的雜亂訊號開始，演變成最終圖像，因此無法保證特定提示會產生任何特定視覺輸出，」版權局信中寫道。
紐約科技公司Mini Studio擔任AI產品負責人卡什塔諾娃推文表示，其法律團隊打算向版權局解釋AI生成圖像值得受到版權保護；「生成式AI輸出，直接取決於藝術家的創造性輸入，並非隨機，理解這點至關重要，」他們寫道。
藝術界紛對AI服務採取法律行動
卡什塔諾娃的代表律師林德伯格(Van Lindberg)說，他很高興「黎明的查莉婭」版權註冊仍有效，「AI輔助圖像集在一起的這種安排受版權保護，概括了AI藝術界很多用途。」
與此同時，反對AI生成藝術者批評AI在網路篩選大量受版權保護圖像，創造出新圖像，多位藝術創作人士開始針對Midjourney等AI服務採取法律行動，指自己創作的圖像未經許可被包含在AI參考數據庫中。
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