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美版權局：「黎明的查莉婭」AI生成個別圖像無版權

記者胡玉立／綜合報導
紐約作家兼軟體開發師卡什塔諾娃使用人工智慧製作生成的的漫畫書「黎明的查莉婭」，得到首次的法律權保護。(取自推特)
紐約作家兼軟體開發師卡什塔諾娃使用人工智慧製作生成的的漫畫書「黎明的查莉婭」，得到首次的法律權保護。(取自推特)

人工智能(AI)生成創作也能享有著作權保護嗎？紐約作家兼軟體開發師卡什塔諾娃(Kris Kashtanova)去年引導AI軟體Midjourney製作而成的漫畫書「黎明的查莉婭」(Zarya of the Dawn)，日前首度獲美國版權局給予該書版權保護；但版權局表示，無法保護書中由AI生成的個別圖像。

「黎明的查莉婭」案例受關注

這項案例備受各方關注，被視為是當前法律如何看待AI藝術的代表性案例。

卡什塔諾娃的18頁漫畫書「黎明的查莉婭」是透過一系列書面提示、引導Midjourney創作而成，內容描述一名年輕人穿越數個未來世界的旅程。

內文、視覺部分… 版權仍保留 

華爾街日報報導，卡什塔諾娃的律師21日指出，美國版權局經過一個月審查後，致函卡什塔諾娃表示會保留全書版權，「內文、選擇、安排、協調，書的文字與視覺部分」，但排除保護AI生成個別圖像。

版權局裁定指出，卡什塔諾娃撰寫內文並將圖像整理編輯成圖書最終形式，但Midjourney生成圖像是不可預測的輸出，代表卡什塔諾娃本人並未創作「黎明的查莉婭」書內的個別圖像。

「Midjourney以隨機生成的雜亂訊號開始，演變成最終圖像，因此無法保證特定提示會產生任何特定視覺輸出，」版權局信中寫道。

紐約科技公司Mini Studio擔任AI產品負責人卡什塔諾娃推文表示，其法律團隊打算向版權局解釋AI生成圖像值得受到版權保護；「生成式AI輸出，直接取決於藝術家的創造性輸入，並非隨機，理解這點至關重要，」他們寫道。

藝術界紛對AI服務採取法律行動

卡什塔諾娃的代表律師林德伯格(Van Lindberg)說，他很高興「黎明的查莉婭」版權註冊仍有效，「AI輔助圖像集在一起的這種安排受版權保護，概括了AI藝術界很多用途。」

與此同時，反對AI生成藝術者批評AI在網路篩選大量受版權保護圖像，創造出新圖像，多位藝術創作人士開始針對Midjourney等AI服務採取法律行動，指自己創作的圖像未經許可被包含在AI參考數據庫中。

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