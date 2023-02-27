我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特裁員將被迫回江蘇老家 華女難捨金山

楊紫瓊創紀錄成演員工會獎首位亞裔影后 激動飆F字

ChatGPT讚拜登、反川普 「覺醒AI」遭右派圍剿

編譯潘勛／綜合26日電
OpenAI的執行長奧特曼。(美聯社)
OpenAI的執行長奧特曼。(美聯社)

國家文化戰爭延燒到人工智慧(AI)，最新流行的聊天機器人ChatGPT雖盡力遠離政治紛爭及認同大戰，但居然會寫詩盛讚拜登總統，拒絕為前總統川普吟詩作賦，遭右派大罵；現在保守派活躍人士已呼籲追隨者鎖定新目標「覺醒的AI」(woke AI)，準備群起攻之。

華盛頓郵報報導，AI在使用者逼問下能產出文本，有時讀來人模人樣；AI受過對話訓練，內容抄自網際網路，如此意味種族及性別的內容會出現在對話，迫使微軟、Meta及谷歌得建造防護欄；ChatGPT的幕後團隊OpenAI就設法攔阻AI產出公司認為有黨派、歧視或很政治的回答。

專批種族批判論的保守活躍人士魯佛。(取自推特)
專批種族批判論的保守活躍人士魯佛。(取自推特)

但專批種族批判論的保守活躍人士魯佛(Christopher Rufo)本周發推文，主打拜登總統最近下令，呼籲人工智慧要「增進平等」、「禁止演算法歧視」，而魯佛認為這不啻「發出特別規定給覺醒派AI」，故呼籲自己50萬追隨者要留心鎖定目標。

這些「遭遇戰」凸顯大科技公司已變成專吸政治砲火的避雷針，雖說他們想躲開爭議，但百般努力想引導AI避開政治話題，AI仍然看似本質上就帶歧視，橫跨政治光譜皆然。

經實驗，ChatGPT寫詩讚美拜登，但拒為川普也來一首，參議員克魯茲(Ted Cruz)的創意總監渥爾夫(Leigh Wolf)1日便發推文指出，ChatGPT的工程師用政治偏見打造聊天機器人，對AI信譽的傷害已經無法彌補。

渥爾夫的推文被瘋傳，幾個小時內，網路暴民便騷擾OpenAI的三名員工，包括一名非裔在內的兩位女性，以及一位非二元性別的工作者，他們因據說ChatGPT歧視川普而挨罵；三人都沒直接任職於ChatGPT專案，但他們的臉孔照被分享到右派社媒。

OpenAI的執行長奧特曼(Sam Altman)同日稍晚推文說，ChatGPT就歧視而言短處多多，但有人因此就指揮仇恨，針對OpenAI的個別員工，實在駭人。

研究線上言論的史丹福大學法學教授伊芙琳‧杜埃克(Evelyn Douek)指出，大科技公司多年勞心耗力，想管制線上內容，卻備受爭議，這種現象也屬其中之一；眾人還爭議怎樣才夠資格稱為安全，誰有資格做審查。聊天機器人勢將成為服大補丸後內容審查之戰的靶子，問題全都相同，但更難預料，法律確定性則減少。

AI ChatGPT 歧視

上一則

ChatGPT接管華爾街? 美銀行紛限制或禁用

下一則

從麥當勞到拉夫勞倫…美企依舊看好中國市場 計畫擴張

延伸閱讀

ChatGPT讚拜登卻拒美言川普？「覺醒AI」成右派新目標

ChatGPT讚拜登卻拒美言川普？「覺醒AI」成右派新目標
學貸沉重 連大法官湯瑪斯都過了40歲才還清

學貸沉重 連大法官湯瑪斯都過了40歲才還清
拜登：北京和平方案僅俄受益 由中國來調停不合理

拜登：北京和平方案僅俄受益 由中國來調停不合理
你我不同調／別把你的落日 變成我的焦慮

你我不同調／別把你的落日 變成我的焦慮

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24
國防部政策次長卡爾。(歐新社)

五角大廈高官：中國軍政鴻溝巨大 習近平不相信軍隊

2023-02-20 13:07

超人氣

更多 >
身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整

身首異處遭烹煮…蔡天鳳頭顱在「大湯鍋」被尋獲 港媒：還算完整
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒

蔡天鳳遭碎屍 夫：謝謝出現在我生命 公公心痛：像沒血緣女兒
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知