ChatGPT熱潮 人工智慧未來將成中小學必修課

在肯塔基州的一所小學裡，學生正在學習如何辨認一篇關於拳王阿里的文章是由ChatGPT寫的，還是班上同學寫的。(美聯社)

聊天機器人ChatGPT 推出以來，因為可能干擾學生學習，甚至引發作弊嫌疑，成為當前教育 界最具爭議性話題，不過人工智慧(AI )對於推動教學仍具關鍵優勢，因此已有教育專家預估，未來AI不僅出現在電腦課程，甚至有朝一日也會與學校所有課程全面結合，成為學生學習的必備工具。

「AI推動教學仍具關鍵優勢」

ChatGPT推出短短兩個月，以爆炸性速度增長，超越抖音(TikTok)和Instagram，累計有1億人註冊使用，而且教育界也發現ChatGPT的能力，可以協助老師進行個別輔導、處理作業、設計課程以及製作電子郵件等，隨著AI技術越趨成熟，未來成為學校不可或缺的教學工具。

「國會山」網26日報導，「我們將AI技術引入學校課程，實際上除了應用電腦和職技教育外，就是把AI與英語、科學、數學、社會等重點課程結合起來，」AI Education Project聯合創辦人兼執行長科特蘭(Alex Kotran)表示。

協助學生與AI互動 做好準備

ChatGPT 人工智慧應用程式的教學，已融入公校課程。肯塔基州一所小學五年級學生，把相關指示輸入ChatGPT，產出劇本，經過逐行編輯修改後，當做學校演出正式範本。(美聯社)

安赫斯特麻州州立大學(University of Massachusetts Amherst)副教授特拉斯(Torrey Trust)認為AI和ChatGPT可以整合不同課程，提高學生學習力，「藉由創造性思維以及針對媒體批判性的素養，ChatGPT可以融入任何年級的任何課程，應該協助學生為今後與AI工具互動交流、提前做好準備。」

水牛城紐約州立大學(University of Buffalo)副教授惠特(Noemi Waight)表示：「我認為AI為學生們提供一個打開黑盒子的機會，讓學生透過各種方式理解技術結構，引導他們思考如何創造。」

學者：AI是下一場大型技術革命

推出ChatGPT的研發團隊OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)本月稍早坦承ChatGPT存有「偏見性缺失」，但並未針對該問題詳加說明。

惠特表示「許多利益相關人士齊聚一堂，鼓吹大量使用AI工具，是為了保證使用AI工具有助於老師教學以及學生學習。」對此，特拉斯也提出警告，「老師應該知道，如果要求未滿18歲的學生在自用電腦安裝ChatGPT，註冊帳戶的話，實際是違反ChatGPT隱私政策和使用條款。」

對於AI工具未來領導教育界的可能性，惠特坦承「此(AI)乃下一場大型技術革命，至少規模和網路一樣，甚至比網路和個人電腦更加巨大，而且散播速度更加快速。」