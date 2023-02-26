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蓋拉格：不排除全面制裁中共 加速深化與台合作

記者張心／紐約報導
蓋拉格(中)隸屬對中方態度強硬的鷹派陣營。(記者顏嘉瑩／攝影)
蓋拉格(中)隸屬對中方態度強硬的鷹派陣營。(記者顏嘉瑩／攝影)

剛從台灣訪問回美的聯邦眾院「對中國特別委員會」主席蓋拉格(Mike Gallagher)25日在紐約表示，美國幫助台灣的步伐還不夠快，不清楚蔡英文總統短期是否將訪美；國會新成立的委員會，將聚焦促進共和及民主兩黨聯合應對中國，且不排除全面制裁中共

上月23日成立的眾院對中國特別委員會(Select Committee on China)，39歲的主席蓋拉格被稱為共和黨「明日之星」，密訪台灣後返美的首站公開行程，就選在紐約曼哈頓華埠被關閉的中共海外代辦警察局原址─美國長樂公會門口。

蓋拉格表示，四天的訪台行程讓他意識到「台灣已全面升級國防開支以應對中國」；「我們將加速深化與台灣的合作，包括對台的武力保護、提供所需的資源，並加強經濟、外交等合作」。

對於兩岸和平協商統一的解決方式，他認為可以理解，但仍存有疑慮，「中方說不排除武力統一，從烏克蘭的案例中我們學到，當對方告訴你可能採取的策略時，就要當回事」。

蓋拉格也說，之所以加強對台的武力保護，是因為「發生在台灣的事情不會只侷限在台灣」，若美方無法提供幫助，也等同無法履行對日本、菲律賓的條約承諾，更無法在太平洋投射美國的力量。

「如果台海發生任何衝突，勢必會影響到美國，起碼在互聯網領域，我們都將受到攻擊。所以我們必須做點什麼，讓對方三思而後行」。

對於眾院對中國特別委員會近期的主要任務，蓋拉格說，將促成兩黨在對中策略上達成共識；他表示，即便兩黨在許多問題上意見不同，但對中國態度上卻高度統一，「據我了解，華府目前沒有人反對對中共採取行動，我們也會教育全美各州政府同僚們和華府形成統一戰線」。

他表示，如果中國在對台灣問題上繼續「前進」，美國不排除採取全面制裁措施。

眾院對中國特別委員會將於28日舉行首次聽證，邀請川普政府時期的白宮國安顧問麥馬斯特等四名重量級證人與會，聚焦中國人權議題並討論如何防衛台灣。

有線電視新聞網(CNN)引述知情人士指出，除麥馬斯特(H.R. McMaster)外，證人還包含川普政府後期的白宮副國家安全顧問博明(Matt Pottinger)、中國異議人士魏京生的秘書童屹、美國製造業聯盟(AAM)主席保羅(Scott Paul)等。

眾院 中共 白宮

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