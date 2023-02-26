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「健康不再是首要之務」…通膨侵蝕荷包 延後就醫大增

編譯陳韻涵／綜合25日電
通貨膨脹影響下，許多人在生病後會延後就醫。圖為一名男子走進阿拉巴馬大學附設醫院。(美聯社)
通貨膨脹影響下，許多人在生病後會延後就醫。圖為一名男子走進阿拉巴馬大學附設醫院。(美聯社)

通膨帶動各項費用上漲，愈來愈多美國人延後醫療照護。

紐約時報報導，梅根‧史旺森(Megan Swanson)與丈夫及三個孩子住在佛羅里達州陽光普照的納普勒斯(Naples)，她說：「每個月看到應繳費用上漲，銀行戶頭卻未見起色。」

新冠肺炎疫情後，當地Nordstrom百貨公司倒閉，37歲的兼職學生梅根被資遣後便未再工作，她一切以「孩子優先」，如今緊急備用基金被通膨侵蝕，她經常延後看診，包括政府建議佛州居民每年要做的皮膚科檢查。

與梅根同齡的丈夫布萊特‧史旺森(Brett Swanson)受雇於退休社區擔任福祉主任，史旺森夫婦的女嬰去年3月熱痙攣住院，醫療費高達8000元；她說，若再次發生，恐付不出醫藥費。

梅根推遲各項醫療，近日雞蛋等日常雜貨開銷也增加，讓她感受到無比壓力。

新冠肺炎疫情期間，許多人延後就診是怕擔心外出染疫，而今醫療機構發現許多人受通膨及經濟不穩定而放棄看病。

「我們看到有些患者因為費用的緣故延後預約，尤其是預防性治療的項目。」美國家庭醫師學會(AAFP)主席伊洛庫-馬力茲(Tochi Iroku-Malize)表示，在看醫生和繳房租及買食物吃之間，對部分病患而言，「健康不再是首要之務」。

無力負擔醫療檢測與治療費用是美國長期的問題，去年尤其嚴重。

蓋洛普(Gallup)民調20年前開始詢問民眾是否延後就醫的問題，結果2022年有近40%的受訪者延後就醫，其中因為費用而延後自身或家人醫療照護者，從2021年的26%增至去年的38%。

院方表示，除了處方箋藥之外，住院及醫療費用今年都將大幅上漲，部分醫師評估許多家庭可能會難以負擔醫療開銷。

衛生保健智囊團「民福基金」(Commonwealth Fund)近期報告指出，29%有雇主保險者的醫療保險依然不足，即便有保險，自付額仍高。

梅根 醫療保險 疫情

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