醫院省成本 急診室減聘醫師 改派護士看診

由於經營成本提高，許多醫院削減急診室醫生。圖為俄勒岡州一家醫院的急診室。(美聯社)

「全國經濟研究所」(NBER)根據退伍軍人醫療署(VHA)統計數據，分析44家醫院急診室執業護士在沒有醫師監督下對於110萬件病例的處理狀況顯示，由執業護士看診的病患在30天內再度就醫的機率增加20%。

某些批評人士指出，醫院為了節省成本，讓護士取代專業醫師為病患提供治療，患者面臨遭到誤診的風險，醫藥費開銷可能變多，獲得治療方式可能也是不適當的；多項證據顯示，以護士取代急診室醫師對病患來說並無好處。

2021年1月，孕婦娜塔莎‧瓦雷(Natasha Valle)因為出血擔心可能流產，前往田納西州 克拉斯維爾(Clarksville)田諾瓦醫療中心(Tennova Healthcare)掛急診。她接受檢查後就被告知可以回家，但後來肚子疼痛加劇，連續三天跑急診都被告知回家休養，收到三次看診帳單，直到後來獲得醫師診斷，根據抽血報告證實流產。

瓦雷說，當時並沒有想到「我需要醫生來看診」，但事後回想起來，則後悔為何沒有獲得醫師看診。

田諾瓦醫療中心以保護病患隱私 為由拒絕評論。但瓦雷連續跑急診的17個月前，田諾瓦醫療中心把急診室業務發包給私人創投業者成立的醫療人力機構「美國醫師夥伴公司」(APP)。

醫療新聞網站「凱瑟健康新聞網」(KHN)與全國公共電台(NPR)取得「美國醫師夥伴公司」機密文件顯示，公司成本節省手段包括急診室聘請的醫師人數較少。

減少醫生人數的人力分配策略，如今已滲透到各地醫院，急診室尤其嚴重，因為醫生看診是成本花費最高的項目。為了節省開銷，許多醫院改派執業護士、醫師助理為病患看診，並統稱為「中級執業師」，成本約為醫生的一半。