日本「台灣有事」兵推 美日台慘勝

日本航空自衛隊和美方2月在日本海上空參加雙邊軍事演習。 (Getty Images)

據「日本 經濟新聞」23日報導，日本智庫「笹川和平財團」1月18至21日實施「台海危機兵棋推演」，由美日雙方學者及日本退役自衛隊軍官共約30人參與，分為美、日、中國和台灣四個陣營進行模擬。在想定2026年「台灣有事」的情況下，美日台付出嚴重代價後，慘勝解放軍 。

這場兵推的結果是，自衛隊死傷2500人、損失15艘軍艦與144架軍機；美軍死傷1萬人、損失19艘軍艦與400架軍機；台方死傷含被俘1萬3000人、損失18艘軍艦與200架軍機；在美日台當中，美方的戰損最慘。

華府智庫戰略與國際研究中心1月也曾公布的台海戰爭兵推結果中，同樣以美日台慘勝收場。在其模擬的24次想定狀況中，最高損失達四艘航艦，占美軍現役11艘航艦的1/3。

日本這場兵推，想定場景為2026年解放軍企圖登陸台灣。解放軍特設「台灣戰區司令部」建制，能夠投入航空戰力及潛艦、水面艦的全部戰力，美軍也在台灣周邊投入核動力航空母艦和最新型戰鬥機。

日本首相宣布全國進入「國家非常事態」，同意美軍從日本境內基地出動從事戰鬥行為，亦同意美軍利用部分自衛隊基地及沖繩縣和九州等地的民間機場 ，從事軍事活動。

該兵推想定中國計畫攻擊美軍運用的自衛隊基地，因此日本研判會危及本國，而出動海上自衛隊護衛艦與航空自衛隊F-35匿蹤戰鬥機，對解放軍發動飛彈等攻擊。

模擬結果為解放軍居於劣勢，戰鬥在兩周後結束，勝敗關鍵在於解放軍的軍事物資補給中斷，台灣制空權最終由美日等國掌握。解放軍戰損為包括兩艘航艦在內的156艘軍艦、252架軍機，其中戰機168架、大型運輸機48架，官兵傷亡逾4萬人。

儘管美日台三方最終占上風，自衛隊、美軍及國軍都會遭受很大損失。台方戰損為18艘軍艦、200架軍機和1萬3000人傷亡和被俘。日本平民的傷亡人數則從數百到逾千人不等。