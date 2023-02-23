我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州的勝利 特斯拉全球工程總部花落巴洛阿圖

佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲前科男接連槍殺3人

沒預算、沒教練 費城馬斯特曼高中獲全國辯論大獎

記者張聲肇／綜合報導
費城馬斯特曼高中辯論隊在沒有預算、沒有專業教練指導下，獲得賓州大學主辦的第48屆大學公共論壇組全國比賽大獎。(取自臉書)
費城馬斯特曼高中辯論隊在沒有預算、沒有專業教練指導下，獲得賓州大學主辦的第48屆大學公共論壇組全國比賽大獎。(取自臉書)

沒有預算、也沒有專業教練指導的費城馬斯特曼(Masterman)高中辯論隊，居然打敗許多經費充足甚至學費昂貴私校的對手，獲得賓州大學(University of Pennsylvania)主辦的第48屆大學公共論壇組全國比賽大獎。

辯論隊員安納斯塔西(Henry Anastasi)和科恩(Joshua Cohen)在來自23州120名高中辯論好手中脫穎而出，兩人興奮地形容對手來自總費用25萬元的私立學校，而他們自己則寒酸地從YouTube上琢磨辯論技巧。

11年級的安納斯塔西和科恩是全校「自生自滅」辯論隊20名隊員中的兩位隊長，另兩名隊長是索仁提諾(Ana Sorrentino，10年級)和奇南(Sammie Keenan，12年級)。他們四人一直辛苦尋找可以指導他們的成年人教練，最後同一學區派來學校處理專案的老師凱米森(Michael Kamison)答應擔任「監督」教練。

凱米森老師不用像一般辯論隊的教練，周詳地替隊員準備辯論題材，因為這四位辯論隊長自己會研究、收集所有的相關題材，還要指導新隊員。

奇南說，「我們四人整個禮拜都分別和隊裡的生手一起練習，各自準備，其他學校的辯論隊犯不著這樣，他們要上台前，別人已把案例、證據準備妥當，放在他們口袋裡，他們只要上台即可」。

馬斯特曼高中辯論隊和費城地區較著名高中如中央、學院等校的辯論俱樂部，在「課餘活動夥伴」非營利組織協調下，每年11月到翌年3月，都在中央高中每周比賽一次，今年只有馬斯特曼和中央兩校打入全國賽。

凱米森客氣地說：「我們的名氣，不像是可以打入全國賽的學校，可能這是讓別隊害怕的原因。我們只是步步為營，向全國論壇邁進。」

公立的馬斯特曼高中沒有辯論社的經費，報名費500元和外出比賽需花上千元，幸虧家長會捐了2000元墊底。

費城 預算 學區

上一則

全美逾1/3億萬富翁 從哈佛、耶魯等8名校畢業

下一則

推薦台灣華語教育 美國務院擬致函各州

延伸閱讀

拍「塗黑臉」影片涉歧視 費城天主教高中學生遭開除

拍「塗黑臉」影片涉歧視 費城天主教高中學生遭開除
場邊人語／小馬攬才 期盼新菜

場邊人語／小馬攬才 期盼新菜
天普大學校警被槍殺 18歲男子被控

天普大學校警被槍殺 18歲男子被控
費城獨居年租 比合租高出6226元

費城獨居年租 比合租高出6226元

熱門新聞

科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
前美國總統卡特。圖為2021年資料圖片。(美聯社)

98歲前總統卡特 轉入安寧照護

2023-02-18 16:06
營養師預測，泡菜一類的發酵食品，會是2023年度消費者首選的「超級食物(superfood)」。(Pexels)

快看世界／營養師評選年度「超級食物」 第一名是它

2023-02-17 16:23
民間組織NIBBB在2021年12月22日升空的氣球，到了高空會膨脹到和一部家用汽車的大小。(取自NIBBB網站)

美軍44萬元飛彈 疑打下12元民間氣球 製造商回應

2023-02-18 02:30
大型風暴「橄欖」本周將橫掃美國。圖為紐約州水牛城市區和車輛去年12月26日被埋在積雪中。(Getty Images)

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

2023-02-21 06:03

超人氣

更多 >
南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相

南加舞星11死槍案謎團 女老闆打破沉默說真相
「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

「完了完了」內蒙煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛
台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資
佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡
直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展

直接發現金…保障基本收入計畫 在全美逐漸擴展