全美逾1/3億萬富翁 從哈佛、耶魯等8名校畢業

全美逾三分之一最富裕人士都從八所菁英大學畢業，其中六所屬於常春藤盟校。圖為耶魯大學校園。(美聯社)

根據財富諮詢公司Henley & Partners研究，全美超過三分之一最富裕人士都是從八所菁英大學畢業，其中六所屬於常春藤 盟校(Ivy League)。

報告說，全美約有9600名淨資產超過1億元的億萬富翁(centimillionaires)，其中約35%畢業自八所大學，包括六所常春藤名校，即哈佛大學 (Harvard University)、賓州大學(University of Pennsylvania)、哥倫比亞大學(Columbia)、耶魯大學(Yale)、康乃爾大學(Cornell)以及普林斯頓大學(Princeton)，另兩所則是麻省理工學院(MIT)及史丹福大學(Stanford University)。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，報告公布的時間點正值最高法院評估平權招生 計畫、相關人士為全美頂尖大學招生前景爭論之際；同時，許多菁英大學因「傳承錄取」(legacy admissions)的招生模式備受抨擊，批評者稱，這種做法獨厚校友子女、強化財富與特權。

頂尖大學因申請者增多而導致錄取率連年創新低，去年哈佛大學錄取率僅3.19%，寫下創校386年來新低紀錄。

在美國，約四分之一億萬富翁從事金融或專業服務工作，占最大比率，另約七分之一靠科技業致富，Henley & Partners預測科技業未來十年將產生更多億萬富翁。

從菁英學校畢業並不保證能成功致富，但常春藤盟校畢業生進入職場十年後平均年收入約12萬5000元，高於其他大學畢業生的8萬2000元。

Henley & Partners教育服務集團負責人米爾恩(John Milne)說，接受一流教育是成為全球最富有人士的前提。

這項調查追蹤百萬富翁的最高學歷，包括研究生學位；有些富翁繼承家庭財富，有些白手起家。