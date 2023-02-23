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最新民調：拜登支持率升至46% 年內最高

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統(右)2月初以來支持率一路上升，達一年來最高，但是否尋求連任仍不明朗。圖為他22日與北約秘書長史托騰伯格在華沙出席會議。(路透)
拜登總統(右)2月初以來支持率一路上升，達一年來最高，但是否尋求連任仍不明朗。圖為他22日與北約秘書長史托騰伯格在華沙出席會議。(路透)

最新民調顯示，拜登總統2月初發表國情咨文後，支持率一路上升到一年來最高，連前總統川普和共和黨選民都希望2024年選戰不要遇上他。另外，54%共和黨選民說，他們寧願共和黨提名川普之外的人選。

由公共廣播電台、公共電視「新聞時刻」節目與馬瑞斯特民調公司合作的民調(NPR/PBS NewsHour/Marist)針對有關2024年總統選舉，詢問全國1300多名成年人和1200名登記選民。

結果顯示，高齡80歲的拜登，去年7月的支持率跌到36%，如今回升到46%，有登記的選民支持他的更達49%。

拜登連任的隱憂是民主黨選民的支持度。民調雖然顯示他在民主黨人中獲得50%的支持率，卻有45%黨員認為由較年輕的人出馬，勝選希望較高。

公視新聞分析說，拜登支持率上升的原因，除了民主黨去年期中選舉表現超乎預期，以及他的國情咨文讓傾向民主黨的選民認為他有治國能力以外，現任者只要表明有意競選連任，通常有聚集人氣的優勢。

至於川普的行情，去年11月有35%共和黨和右派選民認為他是共和黨的最佳舵手，最新民調甚至上升到42%，但仍有過半數希望由別人出馬和民主黨競爭。

據Politico報導，拜登至今仍未表態是否尋求連任，使得民主黨高層開始準備他萬一不參選的「B計畫」，伊利諾州、加州、新澤西州長等有意問鼎白宮的民主黨人，已有動作。

這些動作都是萬一拜登決定不競選連任，隨時可以進場競爭的「預備」動作，但若拜登宣布挑戰2024年連任，馬上否認，也不會引人疑竇。

聯邦參議員桑德斯和柯洛布查(Amy Klobuchar)也「似乎在準備」爭取民主黨提名。另一可能人選是參議員華倫。

伊州州長普立茲克(JB Pritzker)在這一B計畫內的跡象是，雖然剛贏得州長連任，競選團隊要角都留在身邊當顧問，隨時可發揮團隊功能。

加州州長紐森的資深顧問和親近幕僚也有同樣的理解，萬一角逐白宮寶座，馬上可以「回營作戰」。

新澤西州長墨菲和普立茲克一樣，「支持拜登」不離口，但也表現出若拜登空出跑道，就有意上前頂替的架式。

拜登總統(左)2月初以來支持率一路上升，達一年來最高，但是否尋求連任仍不明朗。圖...
拜登總統(左)2月初以來支持率一路上升，達一年來最高，但是否尋求連任仍不明朗。圖為他20日訪問基輔時，與烏克蘭總統澤倫斯基在街頭漫步。(路透)

拜登 民主黨 民調

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