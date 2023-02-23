川普訪俄州汙染小鎮 痛批拜登轟不作為 白宮反嗆一句話

前總統川普(左)22日探訪因火車出軌而導致化學物質外洩汙染的俄亥俄州東巴勒斯坦鎮，與民眾交談。(路透)

前總統川普 22日探訪因火車出軌而導致化學物質外洩汙染的俄亥俄州 東巴勒斯坦鎮(East Palestine)，痛批拜登 政府的不作為是對當地居民的一種「背叛」。白宮反嗆，川普執政時本可加強鐵路和環境法規，避免此次災難發生。

川普一副總統出訪作派，在俄州共和黨籍聯邦參議員萬斯(J.D. Vance)、鎮長科納威(Trent Conaway)和當地領袖陪同下，浩浩蕩蕩來到俄州小鎮。頭戴著「讓美國再次偉大」(Make America Great Again, MAGA)紅棒球帽的川普說，俄州居民需要的是答案和結果，非一堆藉口。「你們的善良和堅持，經常遭到冷漠和背叛等對待。」

一輛載有20節化學品的火車，2月3日於俄州東巴勒斯坦鎮出軌，當局隨即疏散居民，並對外洩危險化學物質控制燃燒，讓當地民眾擔憂空氣和水質遭汙染。

這起火車出軌事故及事後處裡已成為政壇熱議焦點。川普批評聯邦政府不做為，總統拜登未來探訪太糟糕，「你們沒有被遺忘，如果他們不回來，給予你們所需的對待，那我們就會回歸。」他並藉機批評拜登祕訪烏克蘭的決定，說希望拜登沒忘了留點預算給俄州居民。

白宮則反駁指出，包括聯邦環保署(EPA)和全國運輸安全委員會(NTSB)等組織在第一時間就抵達現場，聯邦政府和聯邦急難管理局(FEMA)也早與當局合作。EPA署長黎根(Michael Regan)已於上周前往視察，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)則是在川普出訪前沒多久，宣布將前往現場視察。這也讓川普逮到機會搶功，並說FEMA也是因為自己決定來訪，才改變態度。

白宮也指出，川普執政時期廢除了一條能避免此意外發生的歐巴馬時期的運輸部規定。該規定要求運送易燃高危險貨物列車須在2023年以前，配備更先進的電子煞車控制系統。