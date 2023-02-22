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餐館推「定期付費服務」收入更穩定 顧客享免費送餐、無限暢飲

記者胡玉立／綜合報導
連鎖餐飲店「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)自2020年初推出付費會員訂購服務以來，已有近4000萬人加入。圖為匹茲堡的一家「潘娜拉」店。(美聯社)
連鎖餐飲店「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)自2020年初推出付費會員訂購服務以來，已有近4000萬人加入。圖為匹茲堡的一家「潘娜拉」店。(美聯社)

眼看消費者願為串流媒體、寵物食品、衛生紙等產品每月付費獲取服務，愈來愈多餐館也開始推出「定期付費服務」新模式，希望吸引更多客戶成為付費會員，確保更穩定收入和客流量。

根據個人理財應用程式Rocket Money統計，2022年美國民眾平均每人訂購的服務有6.7種，高於2019年的4.2種。近兩年來，包括連鎖餐飲店「潘娜拉麵包店」(Panera Bread)和「華館」(P.F. Chang)等大型連鎖店和社區熱門店家，都推出付費會員訂購服務 ，有些每月提供無限飲料暢飲或送餐免運費，或每次來店點餐可獲贈喜愛的開胃菜。

以高檔中菜連鎖餐廳「華館」為例，去年9月推出每月6.99元付費會員訂購專案，其中一項優惠就是免費送餐。

總部位於聖路易的「潘娜拉」在2020年初推出忠誠會員計畫，有近4000萬人加入；為促進更多消費互動，它後來推出每月8.99元的付費會員方案，提供無限量咖啡和茶，成效顯著；顧客每周來好幾次，其中三分之一會點餐。去年「潘娜拉」擴大訂費服務，每月付費11.99元或每年119.99元可無限暢飲冷熱飲，年度訂戶還可免費送餐。

「潘娜拉」品牌概念長盧茲(Eduardo Luz)說，目前付費會員占全店交易量25％，「是很巨大的流量驅動因素」。

除了連鎖餐廳，華府米其林星級餐廳Gravitas也推出「晚餐俱樂部」(Supper Club)付費會員計畫，每月繳費130元可獲得兩人份的三道菜餐點外帶。該餐館的這項模式在疫情期間備受歡迎，現在持續維持每月約60名顧客。Gravitas主廚貝克(Matt Baker)表示，「這也是客人對餐館提供一定程度支持、歡樂和愛的方式」。

儘管不是每家餐館推出的付費訂餐服務模式最後都很成功，但烹飪教育研究所(Institute of Culinary Education)產業關係執行總監卡馬克(Rick Camac)表示，他預期未來幾年會有更多餐廳提供這類定期付費服務；消費者已經愈來愈習慣這種模式，定期月收入則可幫助餐館掌握更好的現金流。

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