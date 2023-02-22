61家企業實驗 1周工作4天好處多…減碳、男員工顧孩子時間增加

全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，由於員工開心，生產效率提高，多數參與試驗的英國企業表示不會重返每周五天工作制。圖為參加試驗計畫的倫敦一家釀酒廠工人。(Getty Images)

全球規模最大的一周工作四天實驗結果21日出爐，除了工作效率提升等預料好處，男員工也因此多出不少時間可以陪伴小孩，甚至還可以幫助對抗全球氣候變遷 問題。

非營利組織「全球一周四天運動組織」(4DWG)與多個機構多國試行的一周工作四天實驗，在21日出爐的結果顯示，男員工照顧孩子的時間增加27%，女員工則是增加13%。4DWG聯合創辦人洛克哈特(Charlotte Lockhart)說：「很高興看到我們可以開始改變並平衡家事責任的分攤。」

「儘管男女都受易其中，但女性的體驗通常更好。」4DWG執行長表示：「這是因為她們倦怠情況減少、生活和工作滿意度提升、心理健康改善和通勤時間降低了。」

所有參與實驗員工中，60%的人表示能更佳兼顧工作和顧家的責任，62%的人表示投入社交生活變容易。

而一周工作四天的工作模式，除了讓員工能更加平衡工作與私人生活外，似乎還幫助改對抗氣候變遷。

同時參與過在英國 和美國實驗的4DWG主研究員、波士頓學院經濟與社會學者舒爾(Juliet Schor)認為，縮短一周工作時數，是全球達到減碳 排所需的關鍵。一周工作四天對改善氣候變遷最大個貢獻，就是減少通勤時間。舒爾的2012年研究報告顯示，工作時數減少10%，可讓碳足跡減少8.6%。

這次與Future Planet共享的英國試驗數據顯示，試驗階段通勤時間減少10%，從每周3.5小時減少到3.15小時。舒爾表示，減少甚至可以達到15-20%。2022年美國實驗，通勤時間就減少高達27%，從每周3.56小時減少到2.59小時。

英國和美國的實驗也發現，許多人利用省下來的通勤或工作時間來進行低碳排活動，像是遠足、爬山和居家嗜好等。英國研究報告還顯示，工時縮短增加有益環保的行為，實驗參與民眾如今有更多時間，投入相對較耗時的環保志工活動。