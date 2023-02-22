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61家企業實驗 1周工作4天效率提升 多數營收不變 員工倦勤減少

編譯俞仲慈／綜合21日電
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，由於員工開心，生產效率提高，多數參與試驗的英國企業表示不會重返每周五天工作制。圖為倫敦金融區一名職員在電腦前工作。(路透)
全球最大每周工作四日的試驗計畫顯示，由於員工開心，生產效率提高，多數參與試驗的英國企業表示不會重返每周五天工作制。圖為倫敦金融區一名職員在電腦前工作。(路透)

全球最大規模四天工作制實驗結果21日公布，由英國61家企業的這項研究，歷經半年的測試後，多數企業營收基本維持不變，甚至部分企業營收比前一年度略增，因此逾九成企業同意延長每周四天工作制，其中18家企業決定納入正軌，同時參與實驗的員工有39%表示，四天工作制，讓他們壓力減輕，而且請病假天數也銳減三分之二。

一周工作四天實驗是由非營利組織「全球一周四天運動組織」(4DWG)與智庫團體Autonomy、波士頓學院、劍橋大學和牛津大學共同合作發起與推動，提出薪資不變，以80%工作時數換取相同工作效能的新模式，並陸續在美國等國試行。

這項實驗對象涵蓋英國61家企業、約2900名員工參與，自去年6月至12月，自願縮減工時為每周四天，參加實驗的61家企業，多數表示對於實驗期間，公司生產力和營收都感滿意；實施四天工作制期間，部分企業坦承獲利有所增長、員工倦怠程度降低、流動率也因此減少，因此許多高層都認為四天工作可以取代既有的五天制，成為員工出勤的新制度。

因此除了三家企業宣布暫停、兩家企業仍在考慮，參加實驗的56家企業皆表明繼續實施四天工作制，其中18家企業甚至決定列為公司新制度。

負責員工測試調查的劍橋大學研究員佛萊恩(David Frayne)表示，「我們深受實驗結果鼓勵，顯然企業可以透過多種方式將每周四天工時的夢想落實為可行政策，而且隨之而來有諸多好處」。

根據對參與實驗員工的問券調查，在每周工作四天後，覺得疲憊的員工減少71% ，而且有39%的壓力減少，同時工作滿意度也提高48%；有40%表示睡眠品質改善；還有54%覺得更容易在工作與家庭之間取得平衡；同時員工請病假的天數也大幅銳減三分之二。

4DWG共同創辦人夏洛特·洛卡特(Charlotte Lockhart)表示，在英國進行的這項實驗研究取得巨大成功，已提交英國國會，希望敦促國會推動立法，為英國所有上班族爭取每周工時32小時的福利。

英國 營收 波士頓

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