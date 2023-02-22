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恐攻易利用社媒 貼文平台是否受保護 最高法院大法官激辯

編譯潘勛、 陳韻涵／綜合報導
最高法院法官21日對於是否要推翻庇護科技公司的「230條款」表示猶豫。圖為控告谷歌的赫南德斯(左)和岡薩雷斯21日在最高法院前舉行記者會。(Getty Images)
最高法院法官21日對於是否要推翻庇護科技公司的「230條款」表示猶豫。圖為控告谷歌的赫南德斯(左)和岡薩雷斯21日在最高法院前舉行記者會。(Getty Images)

最高法院21、22日展開兩天言詞辯論庭，審理與兩大科技公司有關的訟案，最後的判決可能大幅改變線上言論及內容審核；官司的核心實為1996年「通信規範法」(Communications Decency Act)第230條，大科技公司主張法條是根本命脈，以往各級法院多次表示法條廣泛保護科技平台，但接下來法條備受苛責。

兩天言詞辯論的結果，恐決定科技平台及社群媒體公司，能否因推薦內容給用戶而被控告；平台及社群媒體收容恐怖分子內容，有可能支持到國際恐怖活動。

這是最高法院首度審理熱議的第230條這項聯邦法律，它大致保護網站不因用戶生產、貼上的內容而挨告。

最高法院要聽審的案件之一，是岡薩雷斯控谷歌(Gonzalez v. Google)，谷歌的子公司YouTube的演算法，會在平台上推薦恐怖分子的影片。

「伊斯蘭國」(Islamic State, IS)恐怖分子2015年11月在巴黎發動一連串攻擊，致100多人死亡，岡薩雷斯(Nohemi Gonzalez)不幸列居其中；其家屬提出控告，指YouTube的鎖定推薦激進化瀏覽者，另提倡IS的世界觀。

這項指控挑出內容推薦功能，讓其不再受第230條保護，另可能讓科技平台就如何經營其服務，背負更大責任。

谷歌等線上科技公司表示，第230條的詮釋，恐怕要跟排行、分類、安排線上內容沾上關係，但它是現代網路的基本特色，法律風險因此增加；谷歌宣稱，碰到那種光景，網站只好打安全牌，不是刪除遠比必要來得多的內容，就是完全放棄內容審核，任由殺傷力更大的素材貼上他們的平台。

另一案為「推特訴坦姆湼」(Twitter v. Taamneh)。2017年，IS在伊斯坦堡發動攻擊，阿拉薩夫(Nawras Alassaf)因此遇害；其家屬提起訴訟，指推特等社群媒體公司知情而協助IS，允許IS的一些內容存留在平台上，不管諸多政策都想限制那種內容，故違反美國反恐怖法律。

推特表示，只因IS湊巧使用公司平台推銷，不構成推特知情協助IS，另外案件中的爭議內容，與恐攻並無特定關係，而致阿拉薩夫被害，絕不能按反恐法來追究。

大法官對於兩案見解不同，湯瑪斯(Clarence Thomas)以電信公司舉例說道，若有人致電詢問已故IS領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)的電話，「他們給你號碼，這樣我看不出是教唆」。

華爾街日報指出，這番比喻不能完全適用網路空間，演算法分析的訊息更包羅萬象；許多法官認為，這項任務更適合國會而非法院。

大法官凱根(Elena Kagan)表示，「我們真的不了解這些事，你們也知道，我們不是九位網路專家」。語畢，法庭爆出笑聲。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)則表示，「若待國會做選擇，網路將會沉沒。」

通信規範法第230條

‧1996年通過的「通訊規範法」(Communications Decency Act)第230條(Section 230)指出，「互動電腦服務」(interactive computer service)不能被視作第三方出版社或發言者的內容。

‧如果用戶發布違法內容，網站得以躲過訴訟，但侵犯版權、性工作相關內容，以及違反聯邦刑法的情況例外。

‧俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)與加州前聯邦眾議員考克斯(Chris Cox)當年起草第230條，讓網站所有者管理網站時不必擔心法律責任。

‧歐盟與澳洲也有類似法案，第230條對社群媒體網路尤為重要，因其涵蓋許多網站與服務，包括具評論內容的新聞媒體。

‧非營利組織「電子邊疆基金會」(Electronic Frontier Foundation)形容第230條是「保障網路言論最重要的法律」。

‧第230條的爭議逐漸擴大，且經常被誤解。批評者表示，該法保護讓大公司輕忽對用戶的實質傷害；也有議員誤稱此法只保護「中立平台」。(編譯陳韻涵／整理)

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