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通信規範法第230條釋法 不諳高科技 最高法院大法官難題

編譯陳韻涵／綜合21日電
民眾21日在最高法院前排隊，希望前往法庭聽審具有指標意義的「岡薩雷斯訴谷歌案」。(Getty Images)
民眾21日在最高法院前排隊，希望前往法庭聽審具有指標意義的「岡薩雷斯訴谷歌案」。(Getty Images)

大科技公司的命運操之於聯邦最高法院，但最高法院大法官們卻對高科技一知半解，成為此案大難題。 

每當社群媒體演算法議題陷入政治戰局，法官往往引發更多爭議而非解決問題的疑慮難免浮現。

最高法院本周聆聽涉及「230條款」的兩宗案件，是讓科技平台或免於使用者貼文的法條依據。 

這兩宗案件分別控告谷歌(Google)和推特(Twitter)，指科技公司或許不用對貼文負責，但仍應對其演算法推廣或建議的內容負責。

即便對產品工程師而言，此案裁決的相關應用可能無法在多年後實現。

專精科技法的史丹福大學(Stanford University)法學系教授艾芙琳‧杜克(Evelyn Douek)說，「最高法院可能覺得在做一件事，但其實是在做另一件非常不一樣的事，與問題不符」。

科技公司擔心，最高法院的裁決可能對他們不利，且裁決可能限制「230條款」，而非另訂法律限制第230條，可能衍生問題，後者就連法律評論員都不見得開心。

即便谷歌與推特勝訴，也可能出現問題。

自由派智庫「科技自由」(TechFreedom)主席索卡(Berin Szóka)說，「最高法院可能陳述有問題的內容，結果變成武裝司法體系對抗法庭」。

支持科技業的團體Chamber of Progress律師傑西‧米爾斯(Jess Miers)寫道，「最高法院可能不懂或不喜歡驅動現代網路的科技複雜性的憂慮確實存在」。

Axios指出，最高法院試圖解決適用於廣泛原則的難題，這在涉及隱私權與執法機關的案件中爭議最大。

1979年，最高法院裁決警察不用取得搜索票，就能獲得用戶的通聯紀錄，因為用戶自願提交相關資訊給第三方，即電信公司；最高法院表示，用戶沒有期望那些資訊屬於隱私。

在1979年普遍使用固定電話的年代看似合理，但最高法院如今一再調整「第三方領域」，因為現在第三方包括所有通信商、搜詢內容，甚至使用者的身體狀況，如果這不是隱私，什麼是隱私？

隱私 谷歌 推特

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