風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

春天不遠但冬季未歇，大型風暴 「橄欖」(Olive)本周將橫掃美國，讓數百萬人受到冬季惡劣天候影響；只不過，美國北部居民深受颳風降雪、豪雨成災衝擊之際，從德州等南部地區到華府則處於溫暖氣候之下。

儘管今年2月氣溫在中西部與東北部部分地區創紀錄，但同一個月也是過去十多年來美國出現最多冬季風暴的月份。

國家氣象局(NSW)表示，「橄欖」20日始於西岸，從加州 緩緩向北移動，所經之處天氣會逐漸惡化。

西岸、東北部和中西部所受的影響將最嚴重，可能出現斷電、倒樹和交通中斷的情況，各地畜牧、養殖業者與農民也要預防動物受到天災危害。

部分地區的居民已接獲寒冬警報，暴露在極端寒冷的空氣中30分鐘就可能凍傷，風寒效應可能導致低溫降至華氏零下35度。

NSW預報中心推文寫道，橫掃西北地區的冬季風暴20日席捲全國大部分地區，這星期多數時間將出現大雪、雨夾雪、凍雨和強風，可能影響旅行和基礎建設。

該中心分享了一張圖表，詳述風暴相關警告，包括大雪與強陣風恐致西部和中西部部分地區出現暴風雪，導致出行困難，另可能出現停電和倒樹，另有部分地區的風速可能會超過每小時50哩。

預報指出，雖然東部「可能出現危險的旅行狀況」，但西岸到北部平原則可能出現「創紀錄的低溫和危險寒風」。

NSW另對懷俄明州鹽泉(Rock Springs)和綠河(Green River)居民發布暴風雪警告，警報時間為21日下午2時到隔天晚間11時，當地積雪可能達14吋，強風則可能達每小時65哩。

最新一波冬季風暴的消息在加州受寒冬肆虐後傳出，聯邦急難管理局(FEMA)預估，加州災損上看數億元。

天氣通常溫暖宜人的拉斯維加斯上周降雪，德州達拉斯1月爆冷，讓高速公路在猛烈暴風雪中變成溜冰場，至少40萬戶停電。

反觀東南部的紐奧良狂歡節(Mardi Gras)將在罕見高溫 下度過，21日最高溫可達80度，離史上最高溫83度的狂歡節紀錄，僅差三度。紐奧良23日高溫上看83度，亞特蘭大81度；華府23日最高溫也預計上飆到80度，是有紀錄以來，第三度冬季氣溫達80度。