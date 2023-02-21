極右眾議員格林要「國家級離婚」 喊紅藍分而治之

拜登 總統在總統日(Presidents' Day)突然現身烏克蘭 首都基輔，引來某些支持前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的共和黨籍國會議批評。喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)20日主張民主黨執政州與共和黨執政州應該分而治之，走上「國家級離婚」 (national divorce)道路，同時縮小聯邦政府規模。

格林20日在推特(Twitter)發文寫道：「我們需要國家級離婚。我們必須把紅州跟藍州分開，並且縮小聯邦政府。」她指出：「從讓人討厭又噁心的覺醒文化(woke culture)議題，到民主黨叛國的『美國最後』(America Last)政策，我們都被活生生要求硬吞，我們已經受夠了。」

2021年底，格林就曾喊出「國家級離婚」，理由是為加州帶來「毀滅」的選民，不應被允許對佛羅里達州做同樣的事。

對於拜登突然造訪烏克蘭，格林指出，拜登忽略內政責任卻跑去出訪。她在推文寫道，在總統日這一天，拜登並沒有去貨運列車出軌導致有毒外學物質外洩的俄亥俄州 東巴勒斯坦鎮(East Palestine)，「他是去烏克蘭，一個非北約國家，總統是個演員，如今還指揮我們美軍參加世界戰爭。我們必須在為時已晚之前彈劾這個『美國最後』的傻瓜」。

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)20日在推特發文表示：「我們邊境爆發危機時，拜登在德拉瓦州午睡。俄亥俄州燒著有毒化學物質時，拜登政府說一切沒事。總統日這天，拜登拋下美國跑去烏克蘭，我並不意外。」