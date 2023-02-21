極右眾議員格林要「國家級離婚」 喊紅藍分而治之
拜登總統在總統日(Presidents' Day)突然現身烏克蘭首都基輔，引來某些支持前總統川普「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的共和黨籍國會議批評。喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)20日主張民主黨執政州與共和黨執政州應該分而治之，走上「國家級離婚」 (national divorce)道路，同時縮小聯邦政府規模。
格林20日在推特(Twitter)發文寫道：「我們需要國家級離婚。我們必須把紅州跟藍州分開，並且縮小聯邦政府。」她指出：「從讓人討厭又噁心的覺醒文化(woke culture)議題，到民主黨叛國的『美國最後』(America Last)政策，我們都被活生生要求硬吞，我們已經受夠了。」
2021年底，格林就曾喊出「國家級離婚」，理由是為加州帶來「毀滅」的選民，不應被允許對佛羅里達州做同樣的事。
對於拜登突然造訪烏克蘭，格林指出，拜登忽略內政責任卻跑去出訪。她在推文寫道，在總統日這一天，拜登並沒有去貨運列車出軌導致有毒外學物質外洩的俄亥俄州東巴勒斯坦鎮(East Palestine)，「他是去烏克蘭，一個非北約國家，總統是個演員，如今還指揮我們美軍參加世界戰爭。我們必須在為時已晚之前彈劾這個『美國最後』的傻瓜」。
共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)20日在推特發文表示：「我們邊境爆發危機時，拜登在德拉瓦州午睡。俄亥俄州燒著有毒化學物質時，拜登政府說一切沒事。總統日這天，拜登拋下美國跑去烏克蘭，我並不意外。」
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