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德桑提斯訪紐約市 挺警執法治安

記者和釗宇、編譯徐薏茹／紐約報導
佛羅里達州州長德桑提斯20日在史泰登島參加活動，猛烈抨擊紐約州的保釋制度，並喊話在紐約州受歧視的警察前往佛州任職。（德桑提斯提供）
佛羅里達州州長德桑提斯20日在史泰登島參加活動，猛烈抨擊紐約州的保釋制度，並喊話在紐約州受歧視的警察前往佛州任職。（德桑提斯提供）

共和黨2024年角逐總統的熱門人選、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)20日一早拜訪紐約市，在史泰登島參加共進早餐的支持執法的活動，猛烈抨擊紐約州的保釋制度，並喊話在紐約州受歧視的警察前往佛州任職；同時，紐約市長亞當斯(Eric Adams)則諷刺德桑提斯治下的佛州反性少數群體、利用庇護客作為政治鬥爭工具。

44歲的德桑提斯去年在佛州州長選舉中以壓倒性優勢贏得連任，他在這場與執法人員工會的見面會上表示，佛州成功的基礎是堅持「法律與秩序」，全力支持警察執法；「我了解到，紐約州是全美唯一一個不允許法官自由設保釋金的州，無論嫌犯對社區的危害有多大；這樣做有什麼合理性？是讓社區變得更加安全了嗎？當然沒有，所以應該採取行動廢除這些失敗的立法。」

拜登訪基輔 「關心半個地球外的邊界」

德桑提斯選在總統日啟動他的「法律與秩序」(Law and Order)之旅，除紐約市外，還要去費城與華府。這趟東北州之行，更加深外界對他即將參加共和黨總統初選的意圖。德桑提斯同時抨擊拜登總統在總統日不去南部邊界巡視無證客亂象，卻跑去烏克蘭。

德桑提斯表示：「我想他(拜登)在烏克蘭時，我和許多美國人民都心想，好吧，他非常關心半個地球外的那些邊界。」

他還主張，拜登先前糟糕的阿富汗撤退行動，以及一連串「軟弱」的國家安全舉措，都在向國際社會發出信號，表明在拜登當政下，他們能採取更多行動。

德桑提斯還抨擊2020年出現的「削減警局預算」行動，認為消減警局預算就是攻擊警察的政治行動，「這就好像你正在拚著性命服務，但卻要擔心那些不負責任的政客作秀要打倒你；沒人希望在冒著生命危險工作的同時，還要承受這些無聊攻擊。」 

民主黨黨的紐約市長亞當斯則在推特上反擊德桑提斯說，「歡迎來紐約市，這裡不會查禁書目、歧視性少數群體，不會利用庇護客作為政治鬥爭的工具，也不會允許政府成為女性確保生殖健康的阻礙；你來到這裡的同時，我們很高興能教授你一些這裡的價值觀。」 

佛羅里達州州長德桑提斯20日在史泰登島參加活動，猛烈抨擊紐約州的保釋制度，並喊話...
佛羅里達州州長德桑提斯20日在史泰登島參加活動，猛烈抨擊紐約州的保釋制度，並喊話在紐約州受歧視的警察前往佛州任職。（德桑提斯提供）

德桑提斯 紐約市 拜登

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