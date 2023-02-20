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「自願離職」每月平均420萬人 西部比東部多

編譯俞仲慈／綜合19日電
伊利諾州一名女性和丈夫在家經營小公司，去年選擇自願離職的比率大幅增加。（美聯社）
伊利諾州一名女性和丈夫在家經營小公司，去年選擇自願離職的比率大幅增加。（美聯社）

由於勞動力市場吃緊，許多勞工有信心找到更好的工作，選擇自願離職的比率大幅增加，根據統計，2022年勞工平均每月自願離職達420萬人次，比2019年疫情期間增加約20%，其中西部各州離職現象更普遍，愛達荷州和猶他州的離職率高居一、二名，相較之下，紐約州和麻州等東北部和南方各州的勞工則傾向維持現狀，離職率低於平均水準。

根據勞工部表示，去年12月底前有1100萬個工作職缺，因此1月份失業率降至3.4%，創下53年來最低紀錄，其中食品業和零售業等低薪行業的勞工傾向自願離職，因此國內勞工失業率去年12月經過季節性調整後，來到2.7%，較上一年度同期略為下滑，但仍高於疫情前的水準。

而且自願離職也是衡量勞動力的參考指標，在西部各州更為明顯。根據統計，愛達荷州去年12月離職率最高為4%，是2000年以來最高記錄，至於鄰近的猶他州、蒙大拿州、懷俄明州離職率也處於高點，還有科羅拉多州去年12月離職總人數比前一年同期增加26%。

喬治亞州和田納西州等南部各州去年12月離職率遠高於全國平均，儘管離職率較前一年度同期略為下降。

穆迪分析(Moody's Analytics)區域經濟分析師卡明斯(Adam Kamins)表示，「離職率提高說明勞動力市場吃緊，勞工自覺握有優勢，可以輕鬆另謀他路。」卡明斯強調，「離職率最高的州，也是疫情以來經濟復甦最快速的州。」

至於南部各州去年12月的辭職率高於平均水準，西維吉尼亞州最高為9.1%，然後是路易斯安納州8.7%和南卡羅來納州7.7%。

至於東部紐約州職缺率最低，僅為4.6%，其次是新澤西州和康乃狄克州。同時紐約州離職率也是最低，僅有1.8%，其次是麻州和新澤西州，均為1.9%。

西岸加州離職率也低，為2.1%，這些州由於經濟復甦緩慢，而且低薪的服務業人力尚未補足，因此不論就業或離職的人數往往也最高。

紐約市一名亞馬遜工作人員在第五大道送貨，去年選擇自願離職的比率大幅增加。（Get...
紐約市一名亞馬遜工作人員在第五大道送貨，去年選擇自願離職的比率大幅增加。（Getty Images）

勞工部 新澤西州 疫情

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