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前白宮醫生、德州眾議員：白宮應停止隱瞞拜登心理健康

編譯俞仲慈／綜合18日電

針對白宮公布的第二份拜登總統健康檢查報告，前白宮醫師、也是現任共和黨籍德州聯邦眾議員傑克森(Ronny Jackson)18日公開質疑，並呼籲白宮不要隱瞞事實，應當讓全國民眾都知道拜登總統心理健康已經退化的事實。

根據白宮16日發布的總統健檢報告，指稱拜登身體健康，足以負起國家元首的重責大任，但是前白宮醫師傑克森接受福斯新聞網(Fox News)專訪時，完全不認同，並公開指控白宮隱瞞拜登心理健康欠佳的事實：「多數國人都看到拜登精神狀況已全面退化，但白宮並未公開說明萬一拜登無法履行職責之際，有任何解決問題的措施。」

白宮醫生歐康納(Kevin O'Connor) 在拜登健檢書面報告上寫道：「拜登總統仍然是一位健康、精力充沛的80歲男性，履行總統職責駕輕就熟。」根據這份拜登上任以來的第二份健檢報告內容，說明拜登胸部發現的一處病灶已經切除，雖然拜登走路仍然步履僵化，但自去年以來沒有惡化，不過針對拜登精神情況，是否曾接受過認知檢查，卻隻字未提。

因此傑克森質疑白宮隱藏真相：「實在令人擔憂，我已向白宮寄出三封信，要求拜登接受認知檢查並公布結果，但白宮卻不當一回事，每個人都知道事情不對勁，這種隱埋真相的作法應該要結束。」

傑克森從政前，曾經是前總統歐巴馬與前總統川普任內的白宮醫生，不過2020年大選期間，他公開指稱拜登有認知障礙，因而收到歐巴馬措辭嚴厲的電子郵件，表達不滿。

拜登的健檢報告出爐，也引發外界對國家元首的年齡與健康問題的關注，前駐聯合國大使妮姬·海理(Nikki Haley)在正式宣布爭取共和黨總統黨內提名後，15日針對拜登總統和前總統川普的年齡問題，主張75歲以上高齡從政者在上任前，應當接受心理認知檢測。

拜登 白宮 共和黨

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