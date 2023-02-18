我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

甘迺迪機場航廈電閘起火停電 數百航班受影響

記者高雲兒／紐約報導
甘迺迪機場第一航廈停電導致航班延誤，部分乘客滯留機場。(記者高雲兒／攝影)
甘迺迪機場第一航廈停電導致航班延誤，部分乘客滯留機場。(記者高雲兒／攝影)

紐約甘迺迪機場(JFK)第一航廈17日因停電導致關閉，數十家航空公司、數百航班受到影響；官方表示，該航廈預計於18日(周六)恢復部分開放，但未公布具體時間，建議旅客出行前查詢航班狀態。

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人卡爾米(Alana Calmi)17日發表聲明，表示根據目前維修狀況，一號航廈預計將於18日恢復「有限運營」，但仍建議旅客在搭機前，向航空公司先確認航班是否正常。

紐約甘迺迪機場近來意外頻傳，16、17日又因停電導致第一航廈部分關閉。（路透）
紐約甘迺迪機場近來意外頻傳，16、17日又因停電導致第一航廈部分關閉。（路透）

一號航廈於16日上午開始停電，原本預計於17日中午前解決，但機場16日午夜在推特上發文，表示航廈於17日持續關閉；航港局稍後解釋，停電原因是電閘故障，該故障還引起了小火災，所幸被迅速撲滅。

根據甘迺迪機場網站，該航廈為包括法航(Air France)、漢莎航空(Lufthansa)、長榮航空(EVA Air)、中國國際航空(China Air)、東方航空(China Eastern)、日本航空(Japan Airlines)和大韓航空(Korea Air)、韓亞航空(Asiana Airlines)、菲律賓航空(Philippine Airlines)等在內的幾家國際航空公司提供服務，影響範圍甚廣。

航港局聲明表示，第一航廈占整個機場載客量約5％，截至17日下午，預定在該航廈起降的64個航班中，其中13個航班被安排在機場其他航廈起降、12個航班被安排至紐約其他機場，另外有39個預定航班被取消。

停電而關閉航廈影響甚廣，其中一班預計於16日下午5時40分到達紐約的紐西蘭航空，在得知航廈關閉後，在太平洋上空掉頭返回出發地，耗時16個小時；紐西蘭航空發言人表示，若當時決定降落至其他機場，將會影響到其他航班，航空公司已協助該航班的旅客重新訂票。

第一航廈停電導致關閉，預計18日部分開放。(記者高雲兒／攝影)
第一航廈停電導致關閉，預計18日部分開放。(記者高雲兒／攝影)

目前機場的電子布告欄因停電無法使用，各大航空公司使用手寫取消航班的通知，並且派發給乘客。一些旅客說，延誤的航班可能在數日之內無望起飛，使他們不得不重新安排或者取消出行計畫。

近期甘迺迪機場狀況頻發，1月18日該機場發生客機相撞意外，所幸無人受傷。1月13日，兩架飛機差點相撞，最靠近時僅隔1000呎。

最新消息可上甘迺迪機場推特上查詢https://twitter.com/JFKairport

機場 推特 JFK

上一則

參議員費特曼憂鬱症就醫 過來人肯定「選民會接納」

下一則

小檔案╱微型氣球 可繞地球數圈才墜落

延伸閱讀

德國8機場罷工 影響近30萬乘客

德國8機場罷工 影響近30萬乘客
甘迺迪機場停電 國航、東航、長榮等受影響

甘迺迪機場停電 國航、東航、長榮等受影響
甘迺迪機場又出事 第1航廈停電、火災 目前仍關閉

甘迺迪機場又出事 第1航廈停電、火災 目前仍關閉
大華府旅遊復甦 雷根機場旅客比疫前多

大華府旅遊復甦 雷根機場旅客比疫前多

熱門新聞

媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
裴洛西（前左），圖中為台積電創辦人張忠謀。(取材自蔡英文臉書)

砸錢進晶片市場？張忠謀告訴裴洛西：美國不要太天真

2023-02-14 18:52
劉文正對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。（本報資料照片）

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

2023-02-16 02:30
科羅拉多州已經有厚厚的積雪。（美聯社）

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

2023-02-16 06:02
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷