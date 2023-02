甘迺迪機場航廈電閘起火停電 數百航班受影響

甘迺迪機場第一航廈停電導致航班延誤,部分乘客滯留機場。(記者高雲兒/攝影)

紐約甘迺迪機場 (JFK )第一航廈17日因停電導致關閉,數十家航空公司、數百航班受到影響;官方表示,該航廈預計於18日(周六)恢復部分開放,但未公布具體時間,建議旅客出行前查詢航班狀態。

紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)發言人卡爾米(Alana Calmi)17日發表聲明,表示根據目前維修狀況,一號航廈預計將於18日恢復「有限運營」,但仍建議旅客在搭機前,向航空公司先確認航班是否正常。

紐約甘迺迪機場近來意外頻傳,16、17日又因停電導致第一航廈部分關閉。(路透)

一號航廈於16日上午開始停電,原本預計於17日中午前解決,但機場16日午夜在推特 上發文,表示航廈於17日持續關閉;航港局稍後解釋,停電原因是電閘故障,該故障還引起了小火災,所幸被迅速撲滅。

根據甘迺迪機場網站,該航廈為包括法航(Air France)、漢莎航空(Lufthansa)、長榮航空(EVA Air)、中國國際航空(China Air)、東方航空(China Eastern)、日本航空(Japan Airlines)和大韓航空(Korea Air)、韓亞航空(Asiana Airlines)、菲律賓航空(Philippine Airlines)等在內的幾家國際航空公司提供服務,影響範圍甚廣。

航港局聲明表示,第一航廈占整個機場載客量約5%,截至17日下午,預定在該航廈起降的64個航班中,其中13個航班被安排在機場其他航廈起降、12個航班被安排至紐約其他機場,另外有39個預定航班被取消。

停電而關閉航廈影響甚廣,其中一班預計於16日下午5時40分到達紐約的紐西蘭航空,在得知航廈關閉後,在太平洋上空掉頭返回出發地,耗時16個小時;紐西蘭航空發言人表示,若當時決定降落至其他機場,將會影響到其他航班,航空公司已協助該航班的旅客重新訂票。

第一航廈停電導致關閉,預計18日部分開放。(記者高雲兒/攝影)

目前機場的電子布告欄因停電無法使用,各大航空公司使用手寫取消航班的通知,並且派發給乘客。一些旅客說,延誤的航班可能在數日之內無望起飛,使他們不得不重新安排或者取消出行計畫。

近期甘迺迪機場狀況頻發,1月18日該機場發生客機相撞意外,所幸無人受傷。1月13日,兩架飛機差點相撞,最靠近時僅隔1000呎。

最新消息可上甘迺迪機場推特上查詢https://twitter.com/JFKairport。