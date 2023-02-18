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大選有弊？福斯主播卡爾森不認同 批川普律師鮑威爾像無導航飛彈

記者顏伶如／綜合報導
法庭文件顯示，福斯主播卡爾森其實私下並不支持川普的大選舞弊論。(福斯新聞)
法庭文件顯示，福斯主播卡爾森其實私下並不支持川普的大選舞弊論。(福斯新聞)

最新曝光的誹謗訴訟案法院文件顯示，受邀上節目的來賓公開附和前總統川普的選舉舞弊論，福斯新聞網(Fox News)高層主管與挺川派主播其實頗為擔憂；川普選舉訴訟律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)2020年11月16日受訪聲稱掌握選舉舞弊證據，主播卡爾森(Tucker Carlson)便曾對製作人說：「鮑威爾在說謊」。

企業總部位於丹佛的投票機公司「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)對福斯新聞網提出誹謗訴訟，指控福斯新聞在2020年大選過後散布有關投票機的不實消息，導致公司面臨重大財務損失，因此求償16億元。

美聯社報導，尚未解封的法庭文件截錄內容顯示，卡爾森還曾在簡訊中形容鮑威爾是「沒有導航的飛彈」(unguided missile)、「危險得要命」(dangerous as hell)。保守派名嘴殷格哈姆(Laura Ingraham)則對卡爾森表示，鮑威爾「完全是個瘋子」(a complete nut)，並說根本不會有人想跟鮑威爾合作，也沒人會想跟川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)合作。

文件截錄顯示，福斯主播漢尼提(Sean Hannity)宣誓作證時說，鮑威爾整套說詞其實很荒誕，「我連一秒鐘也沒有相信過」。

這起訴訟將由德拉瓦州高等法院法官戴維斯(Eric Davis)審理，預計4月中旬開庭。

福斯新聞網辯護律師團表示，「多明尼恩投票系統」公關團隊2020年12月對於福斯報導是否涉嫌誹謗持保留態度，選舉之前的2020年10月30日，「多明尼。恩投票系統」產品策略及安全部主任曾經抱怨說，公司產品存在很多程序異常(bugs)。

福斯新聞網辯護律師團也說，「多明尼恩投票系統」否認川普及川普陣營的選舉陰謀論說詞時，福斯新聞都做到平衡報導，至於主播在節目中的評論則受到旨在防止惡意濫訴的紐約「反針對公眾參與的策略性訴訟法」(Anti-Strategic Lawsuits Against Public Participation law，anti-SLAAP law)保護。

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